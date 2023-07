« Cela va être sauvage », a ri le fan de cricket australien Joel Guy alors qu’il entrait dans la fosse aux ours de Headingley jeudi pour le dernier chapitre d’une série Ashes de plus en plus amère. Une heure avant le match, les supporters anglais de Leeds, dans le nord de l’Angleterre, rongeaient leur frein pour faire savoir aux joueurs australiens ce qu’ils pensaient de l’incident du dernier jour du deuxième test à Lord’s dimanche qui a apporté une série auparavant de bonne humeur. jusqu’au point d’ébullition.

Jonny Bairstow a été controversé par le gardien de guichet australien Alex Carey, suscitant des accusations d’avoir brisé « l’esprit du cricket » et d’avoir provoqué un incident diplomatique, les premiers ministres des deux pays intervenant.

Guy a déclaré qu’il estimait que l’incident était « assez médiocre » de la part du capitaine australien Pat Cummins, mais a ajouté qu’il y avait « certainement une certaine hypocrisie » de la part de l’Angleterre, Bairstow ayant déjà tenté « quelque chose de similaire ».

L’incident a soulevé la foule d’un Lord généralement connu pour sa réserve, les membres du MCC ayant même chahuté les joueurs australiens alors qu’ils se rendaient dans les vestiaires. Headingley, en revanche, est connue pour être une arène tapageuse dans le meilleur des cas, en particulier sa Western Terrace.

Regardez: les fans anglais s’enflamment alors que Carey, qui a perplexe Bairstow, est hué

La terrasse ouest est vivante au départ d’Alex Carey #Cendres pic.twitter.com/t6bWvcQRpF — La Barmy Army d’Angleterre (@TheBarmyArmy) 6 juillet 2023

Simon Woolrych, 56 ans, de Londres, a été l’un des premiers arrivés dans la tribune, mais a déclaré que la responsabilité de l’incident de dimanche incombait à Bairstow.

Cependant, « l’Australie a raté un moment de grandeur. Il (Cummins) aurait pu renoncer à l’appel et cela aurait élevé tout le match », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Ils viennent de se qualifier à nouveau d’Australiens. C’est sûr que ça a enflammé les fans », a-t-il ajouté, alors que les supporters autour de lui se rafraîchissaient avec la première de nombreuses pintes.

La fan australienne Olivia Turner, vêtue de vert et d’or, était au Lord’s et s’attendait à beaucoup d’attention tout au long de jeudi. « Quand vous marchiez vers les toilettes, vous le rattrapiez un peu », se souvient-elle de Lord’s. « On a déjà quelques remarques, dans les maillots, mais apparemment on est dans la section safe.

« Tout en fait partie. Je suis prêt pour ça. »

« Une partie du plaisir »

Le premier signe des choses à venir est arrivé une demi-heure avant le match, alors que les supporters anglais ont hué quand le nom de Carey a été lu. Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de jouer au bowling, l’Angleterre a privé la Western Terrace de l’opportunité de narguer les défenseurs australiens.

« Nous pouvons toujours donner du bâton aux Australiens si nous le voulons, mais il ne s’agit pas seulement de donner du bâton aux Australiens, ce n’est qu’une partie du plaisir », a déclaré John Staniforth, 55 ans.

Les supporters locaux se sont rapidement levés lorsque l’ouvreur australien David Warner a été pris dans les glissades. « Le premier ballon va pour quatre et tout avait l’air inquiétant, puis quatre balles plus tard, vous applaudissez » cheerio « , vous ne pouvez pas demander un meilleur départ », a déclaré Woolrych.

Un silence s’est abattu alors que l’Australie, qui a une fiche de 2-0 dans la série des cinq meilleurs, a trouvé son rythme, mais l’arrivée du lanceur rapide Mark Wood et de ses fusées de 95 mph les a rapidement ravivés.

Cela a culminé avec le guichet spectaculaire d’Usman Khawaja, dont les moignons ont été éclaboussé par un autre missile Wood, amenant Steve Smith, le bourreau en chef de l’Angleterre, au milieu.

Smith célèbre son 100e match test, mais la déférence était rare sur la terrasse ouest. Ils ont accueilli le batteur vedette dans le pli avec une interprétation de « nous vous avons vu pleurer à la télé », en référence à sa tristement célèbre conférence de presse après avoir été démis de ses fonctions de capitaine à la suite d’un scandale de falsification de balle en 2018 en Afrique du Sud.

« Je vais l’applaudir mais j’espère qu’il sortira pour l’instant », a plaisanté John Tough, du comté de Durham, dans le nord-est de l’Angleterre.

Il n’a pas réalisé son souhait, mais Smith n’a été absent que 22 fois après avoir devancé Stuart Broad. Smith a revu la décision sans succès, déclenchant un chant de « les mêmes vieux Australiens, toujours en train de tricher » sur la terrasse ouest alors que le batteur quittait la scène.

« C’est hostile, mais c’est hostile au cricket », a plaisanté Woolrych. « Ce n’est pas exactement Millwall loin », a-t-il ajouté, en référence au club de football anglais connu pour ses supporters agressifs.