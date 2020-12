Une des premières scènes du film Globe-trotting (maintenant disponible sur le numérique et Blu-ray) retrouve son protagoniste (John David Washington) à Mumbai en mission avec son partenaire (Robert Pattinson). Les deux sont entrés par effraction dans un manoir de grande hauteur pour obtenir des informations d’un résident (Denzil Smith). Ils façonnent un système complexe de corde et de poulie qui les aide à les lancer dans les airs, en utilisant l’élan pour sauter essentiellement sur le côté du bâtiment.

En plus de son spectacle époustouflant, «Tenet» parvient à trouver de la place pour faire remonter ses personnages principaux sur le côté d’une tour.

Nolan a tourné la scène avec un lancement initial des acteurs, puis une coupe aux doublures qui ont exécuté le saut de construction pour de vrai. Il a déclaré que les antennes étaient parmi les premières qu’une société cinématographique ait été autorisée à tourner à Mumbai. Il en explique plus dans cette vidéo, alors qu’il discute du travail avec la star du cinéma de Bollywood Dimple Kapadia et de l’utilisation de l’équipe locale.

