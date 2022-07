Regardez les étapes exactes en vidéo – Hollywood Life

Ce n’est pas un secret que Billie Eilish a une peau impeccable et la chanteuse a révélé sa routine de soin nocturne exacte à Vogue. La jeune femme de 20 ans a révélé les produits exacts qu’elle utilise et pourquoi faire une routine nocturne lui apporte “beaucoup de paix”. Des lingettes de maquillage au masque facial, au nettoyant et plus encore, la routine de Billie est celle que vous voudrez peut-être suivre.

Billie a partagé: «Je dois faire une routine de soins de la peau tous les soirs. Pour moi, j’y trouve beaucoup de paix et ça me ramène à moi-même; Je me sens comme une personne quand je le fais. Non seulement trouve-t-elle la paix, mais elle révèle également : « Prendre soin de sa peau est tellement, tellement important en tant que personne. Il n’y a pas de sexe là-dedans.”

La première étape de sa routine consiste à tirer ses cheveux en arrière et à appliquer un bandeau épais (qu’elle a admis avoir obtenu d’Amazon !) pour retirer ses cheveux de son visage. Ensuite, elle utilise des lingettes végétaliennes et sans cruauté Josie Maran pour se démaquiller, ce qu’elle fait elle-même lors d’une tournée ou d’un spectacle – pas de glam squad pour Billie !

Ensuite, elle utilise un masque au soufre et au zinc de Biba de Sousa et l’applique sur la moitié inférieure de son visage et sa zone T, doucement, en évitant son front et en utilisant uniquement le bout de son doigt. Ensuite, elle essuie le masque avec un chiffon humide et, selon l’apparence de sa peau, elle entre avec quelques outils d’extraction pour aider son acné. Cependant, elle ne les a pas utilisées dans la vidéo car elle a admis : “Je me sens bien en ce moment.”

Après cela, elle utilise le gel nettoyant Mandelic de Biba de Sousa et ne gicle qu’environ un quart dans ses doigts avant de le frotter doucement sur sa peau. Une fois qu’elle a essuyé le nettoyant, elle utilise des lingettes réutilisables pour le visage fabriquées par son amie, car elle n’aime pas utiliser des lingettes jetables.

Elle met ensuite un quart de taille de toner sur le tampon et le passe sur tout son visage. Après cela, elle applique sa crème hydratante quotidienne en utilisant seulement deux pompes et la frotte sur son visage. Après cela, elle utilise la Cream Barrier de Biba de Sousa, qui, selon elle, “a changé ma vie”. Une fois ces produits appliqués, elle utilise un toner hydratant et le vaporise sur tout le visage.

Les dernières étapes de sa routine comprennent le brossage de ses cheveux et l’utilisation d’Olaplex n ° 6 qu’elle applique sur ses cheveux secs la nuit pour lui donner «un peu de volume». Elle applique de la pommade cicatrisante Aquaphor sur ses lèvres et elle est prête à se coucher.