Regardez : les délégués du G20 se joignent aux danseurs folkloriques locaux du Maharashtra

Les délégués arrivés en Inde pour le G20 (Sommet du Groupe des Vingt) ont été vus en train de danser le lezim traditionnel avec des artistes locaux lors d’un programme culturel à Pune lundi.

Dans une vidéo partagée par l’agence de presse ANI sur Twitter, plusieurs délégués sont vus faire correspondre les pas avec les danseurs et danser alors que les battements de dhols peuvent être entendus lors de l’événement. Nous pouvons également voir un certain nombre de personnes vêtues de vêtements traditionnels du Maharashtrian pour accueillir les invités.

#REGARDEZ | Maharashtra: les délégués du G-20 ont rejoint hier des artistes locaux interprétant la danse lezim maharashtrian lors d’un programme culturel à Pune pic.twitter.com/aZ7jW0e8ha — ANI (@ANI) 16 janvier 2023

En décembre, plusieurs délégués du G20 ont rejoint des danseurs traditionnels locaux à Girgaon Chowpatty alors qu’ils étaient en route pour Colaba, Mumbai. Eux aussi ont reçu le même accueil au son des tambours et des chants Koli et Lavani. Les envoyés ont été vus en train d’apprécier et de groover au rythme de la musique.

L’Inde a assumé la présidence du G20 à la place de l’Indonésie le 1er décembre 2022. Dans le cadre du sommet, le pays accueillera plus de 200 réunions dans plus de 50 villes. Le thème du sommet du G20 est Vasudhaiva Kutumbakam ou “Une Terre. Une Famille. Un Avenir”.

La première réunion du groupe de travail sur le développement du G20 (DWG) s’est tenue du 13 au 16 décembre à Mumbai.

Les délégués se sont rendus aux grottes de Kanheri à Mumbai pour une excursion en décembre et ont également assisté à un spectacle son et lumière au Victoria Memorial à Kolkata ce mois-ci.

« Un aperçu de l’histoire de l’Inde ! Les délégués du G20 ont profité d’un spectacle son et lumière spectaculaire sur la lutte de l’Inde contre le colonialisme et la contribution des héros indiens au mouvement indépendantiste », lit-on dans un message du compte Twitter officiel du G20 Inde.

Un aperçu de l’histoire de l’Inde !#G20 les délégués ont assisté à un spectacle son et lumière spectaculaire sur la lutte de l’Inde contre le colonialisme et la contribution des héros indiens au mouvement indépendantiste. L’excursion à l’emblématique Victoria Memorial termine les 3 jours #G20 Rencontre GPFI. #G20Inde pic.twitter.com/wWiLgonbpr – G20 Inde (@g20org) 11 janvier 2023

Kolkata a accueilli la première réunion pour le Partenariat mondial du G20 pour l’inclusion financière (GPFI) du 9 au 11 janvier. La réunion a été menée par la Reserve Bank of India (RBI) et le ministère des Finances.