Regardez les débuts mondiaux de Realme GT 5G en direct ici

Realme a lancé le produit phare Realme GT 5G en mars, et aujourd’hui, le smartphone est enfin introduit sur les marchés mondiaux. Il est alimenté par un chipset Snapdragon 888 et son lancement sera suivi de près car il s’agit du premier produit phare mondial de la marque depuis plus de 15 mois.

Le flux commence à 12h00 GMT et nous avons fourni la vidéo ci-dessous.

Le Realme GT 5G est un glorieux smartphone avec un écran 120 Hz Full HD+ Super AMOLED, une charge ultra-rapide de 65 W et trois caméras à l’arrière. Il exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11, qui a à juste titre reçu de nombreux éloges.

Nous suivrons l’événement de près pour savoir combien coûterait la GT en dehors de la Chine et serons prêts avec un article une fois que tous les détails seront connus.

Nous espérons également en savoir plus sur la prochaine tablette et ordinateur portable Realme, qui seraient tous deux d’abord non seulement pour la marque elle-même mais pour le groupe BKK Electronics en général.