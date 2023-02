Regardez les débuts mondiaux de l’Oppo Find N2 Flip en direct

L’Oppo Find N2 Flip dévoilé en décembre dernier en Chine fera ses débuts mondiaux aujourd’hui lors d’un événement à Londres, qui débutera à 14h30 GMT et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube d’Oppo. Vous pouvez suivre l’événement en direct avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

Le Find N2 Flip est le premier smartphone pliable d’Oppo en dehors de la Chine, et s’il partage toutes les spécifications avec le modèle disponible en Chine, nous devrions voir un SoC Dimensity 9000+, ColorOS 13 basé sur Android 13, et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage .

L’écran principal AMOLED pliable de l’Oppo Find N2 Flip mesure 6,8 pouces de diagonale et a une résolution FullHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a un trou de perforation centré pour la caméra selfie 32MP, mais il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales sous l’écran. bouton, faisant du vivo X Fold et X Fold + les seuls smartphones pliables avec des lecteurs d’empreintes digitales à l’écran (un sur les écrans intérieur et extérieur).

Cela dit, l’écran de couverture de l’Oppo Find N2 Flip mesure 3,26 pouces de diagonale et a une résolution de 720 x 382 pixels. Il est rejoint par quelques caméras – 50MP primaire et 8MP ultra large.

Une batterie de 4 300 mAh, qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 44 W, permet de maintenir l’ensemble du package opérationnel.

Si vous n’avez pas pu regarder l’événement de lancement en direct, ne vous inquiétez pas car nous aurons la couverture de lancement mondiale du Find N2 Flip prête sur notre page d’accueil après la fin de l’événement, avec les détails de prix et de disponibilité du pliable.