Regardez les débuts indiens de Realme Narzo 30 et 30 5G en direct

Les Realme Narzo 30 et Narzo 30 5G dévoilés le mois dernier seront introduits en Inde aujourd’hui. L’événement de lancement sera diffusé en direct à partir de 12h30 IST (7h UTC) et vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

Le Narzo 30 est alimenté par le SoC Helio G95 et est construit autour d’un écran LCD FullHD+ 90 Hz de 6,5 pouces. Il arbore une triple caméra de 48 MP sur le panneau arrière et une batterie de 5 000 mAh sous le capot avec une charge de 30 W.

Le Narzo 30 5G, quant à lui, a une puce Dimensity 700 à la barre, et contrairement au modèle européen livré avec 4 Go de RAM, l’unité indienne aura 6 Go de RAM à bord.

Le Narzo 30 5G contient également un écran LCD HD+ de 6,5 pouces à 90 Hz et partage les caméras et la batterie avec son homologue 4G, mais se charge plus lentement à 18 W. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées des Narzo 30 et 30 5G ici.

En plus de la paire Narzo 30, Realme présentera également les écouteurs Buds Q2 TWS en Inde, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux annoncés au Pakistan en avril. Les Indian Buds Q2 sont en fait rebaptisés Buds Air 2 Neo.

Un autre produit que Realme annoncera aujourd’hui est le Smart TV FHD 32 « , qui est déjà confirmé pour venir avec Dolby Audio, 24 W Quad Stereo Speakers et Chromecast intégré. Nous en saurons plus à ce sujet lors de l’événement.