Regardez les débuts indiens de la série Oppo Reno10 ici

La série Oppo Reno10 est arrivée à l’international plus tôt ce mois-ci, et maintenant l’Inde reçoit également les téléphones. L’événement a lieu aujourd’hui, le 10 juillet, à 12 h, heure locale (06 h 30 UTC) et il y a une diffusion en direct pour suivre le lancement.

Les images promotionnelles suggèrent que l’un des téléphones sur scène sera l’Oppo Reno10 Pro + avec son chipset Snapdragon 8+ Gen 1, une charge SuperVOOC de 100 W et un téléobjectif de 64 MP avec objectif périscope et zoom optique 3x.

L’autre téléphone illustré pourrait être la version internationale du Reno10 avec un panneau Ice Blue à l’arrière, mais la couleur pourrait également être disponible sur le Reno10 Pro. Les deux appareils ont un écran AMOLED de 6,7 pouces et le même îlot de caméra, nous ne pouvons donc pas être tout à fait sûrs de ce que Oppo India a dans sa manche.

Nous suivrons l’événement, et une fois que tout sera confirmé, nous serons prêts avec les prix et la disponibilité.