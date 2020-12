Il y a une nouvelle fille à Gotham City.

Batwoman vient de sortir sa première bande-annonce complète pour la saison deux et il est clair que l’absence de Kate Kane (Ruby Rose) frappe durement la ville. Alors que Luke (Camrus Johnson), Marie (Nicole Kang) et Sophie (Meagan Tandy) sont tous en larmes après la disparition de leur ami, Ryan (Javicia Leslie) semble trouver la combinaison dans la rivière et elle ne sait pas trop quoi en faire.

Alice (Rachel Skarsten), quant à lui, est prêt à relever un défi.

«J’ai rencontré la nouvelle fille», dit-elle. « Elle va être une poignée. »

Ryan ne met pas immédiatement le costume, mais nous voyons bientôt qu’elle non seulement l’enfile, mais qu’elle se connecte avec Luke et fait quelques modifications qui semblent l’alarmer en tant que gardien de toutes les chauves-souris.

Mais comme Mary le dit, «la ville a besoin d’une Batwoman», alors ils doivent faire en sorte que cela fonctionne.