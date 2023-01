Regardez: Les compétences impressionnantes d’une femme en arts martiaux laissent Internet étonné

Nous associons souvent les arts martiaux et le karaté aux hommes. Mais au fil des années, des femmes de tous âges pratiquent le combat. Maintenant, une vidéo a fait surface sur Internet qui montre une femme brisant la stigmatisation autour du stéréotype féminin. Le clip montre une femme montrant ses compétences en arts martiaux à l’aide d’un nunchaku.

Partagée par Next Levels Skills sur Twitter, la vidéo montre une femme utilisant un nunchaku pour éteindre plusieurs bougies. Plus loin dans la vidéo, la femme peut être vue les yeux bandés et montre ses compétences en arts martiaux sans aucun défaut.

La légende dit : “Cette femme a l’air de sortir d’un film de ninja.”

La vidéo a amassé plus d’un million de vues sur Twitter avec plusieurs commentaires. Un utilisateur a écrit : “La pratique rend parfait.”

Un autre utilisateur a écrit: “Je ne sais pas à quel point les compétences des nunchucks sont pratiques et comment les gens se sentiront si j’en casse un lors d’une fête.”

Le troisième utilisateur a commenté : “Très impressionnant, mais je veux voir la vidéo de sortie.”

Le quatrième utilisateur a écrit : “Super cool !”

Pendant ce temps, une vieille vidéo d’une jeune de 16 ans montrant ses incroyables talents est également devenue virale. Jesse Jane McParland a gagné le surnom de “JJ Golden Dragon”, et on la voit faire une routine de combat à l’épée chorégraphiée dans la vidéo. Dans une courte vidéo, l’artiste martial adolescent est vu en train de faire un saut périlleux arrière tout en manipulant une épée.