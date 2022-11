Regardez les bouleversements majeurs dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA

L’Arabie saoudite a produit mardi l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la Coupe du monde, étourdissant les géants sud-américains de l’Argentine lors d’une victoire 2-1 en phase de groupes à Doha.

Regardez cinq autres bouleversements célèbres dans l’histoire de la Coupe du monde.

1950 – États-Unis 1 Angleterre 0

L’Angleterre est arrivée au Brésil comme l’un des favoris du tournoi après avoir choisi de participer à la Coupe du monde pour la première fois.

Mais le statut de l’Angleterre en tant que l’une des superpuissances du football a été détruit par un groupe hétéroclite de joueurs représentant les États-Unis, Joe Gaetjens marquant le but gagnant qui a scellé la victoire à Belo Horizonte.

1966 – Corée du Nord 1 Italie 0

Pak Doo-Ik a écrit son nom dans le folklore de la Coupe du monde avec le but qui a stupéfié une puissante équipe italienne et a fait sortir les Azzurri du tournoi.

L’équipe italienne est revenue à Rome pour être bombardée de tomates par des fans mécontents. La course de la Corée du Nord s’est terminée en quart de finale par une défaite 5-3 contre un Portugal inspiré par Eusebio.

1982 – Algérie 2 RFA 1

L’Algérie est arrivée à la finale de la Coupe du monde en Espagne en tant qu’outsider de rang, l’équipe nord-africaine disputant sa toute première Coupe du monde.

Mais les buts de Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi de part et d’autre d’un but de Karl-Heinz Rummenigge ont assuré une victoire célèbre.

Le tournoi algérien se terminera cependant par le chagrin avec la tristement célèbre “Disgrâce de Gijon”, lorsque l’Allemagne de l’Ouest battit l’Autriche 1-0 dans un résultat mutuellement bénéfique qui envoya les deux équipes au deuxième tour.

1990 – Cameroun 1 Argentine 0

L’Argentine a commencé la finale en Italie en tant que championne en titre après sa victoire inspirée de Diego Maradona lors du tournoi de 1986 au Mexique.

Mais même Maradona n’a pas été en mesure d’empêcher les “Lions indomptables” du Cameroun de créer une énorme surprise avec François Omam-Biyik marquant le vainqueur au San Siro de Milan.

Le Cameroun, qui a terminé le match avec neuf hommes, atteindrait les quarts de finale.

2002 – Sénégal 1 France 0

Les champions de la Coupe du monde 1998 et vainqueurs de l’Euro 2000, la France, devaient à nouveau faire une belle course à la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon.

Mais le Sénégal, disputant sa première Coupe du monde, a fait dérailler les espoirs français avec Papa Bouba Diop marquant le seul but d’un autre bouleversement d’ouverture du tournoi.

La France sera éliminée au premier tour.

