Comme si le Guerres des étoiles les nouvelles ne suffisaient pas, Marvel est arrivé à la fête.

La présentation de la Journée des investisseurs de Disney, qui s’est déroulée jeudi sur quatre heures, s’est terminée par une pléthore de plaisir pour les fans de la télévision Marvel, y compris plusieurs bandes-annonces, annonces de casting et révélations d’émissions. C’était beaucoup et nous sommes débordés, mais il est bon de savoir que Marvel n’a pas ralenti un peu.

WandaVision, La première série Marvel de Disney +, sortira dans quelques semaines, suivie en 2021 par Le faucon et le soldat de l’hiver le 19 mars Loki en mai et l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? en été. Également dans le pipeline sont Oeil de faucon, mettant en vedette Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, Mme Marvel, mettant en vedette Iman Vellani, She-Hulk, mettant en vedette Tatiana Maslany, Chevalier de la lune, Invasion secrète, mettant en vedette Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, Coeur de pierre, mettant en vedette Dominique Thorne, Guerres d’armure, mettant en vedette Don Cheadle, une série de courts métrages appelés Je suis Groot et un gardiens de la Galaxie spécial vacances.

C’est une sacrée liste!

Les détails sur la plupart d’entre eux sont rares, mais nous avons obtenu des bandes-annonces révélatrices pour Faucon, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…?