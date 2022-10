Regardez les avions de combat de la RAF abattre 53 drones dans le plus grand jeu de guerre de missiles de tous les temps alors que les tensions font rage avec la Russie

Les avions de combat de la RAF ont abattu 53 drones lors de leurs plus grands jeux de guerre de missiles alors que les tensions montent avec la Russie.

Des images saisissantes des tirs de masse au-dessus de la mer sur les Hebrides Air Weapon Ranges en Écosse le mois dernier montrent des missiles tirés par les jets et fusant dans le ciel.

Un missile passe devant un pilote de la RAF lors de l’exercice de 10 jours au-dessus de la mer en Écosse Crédit : RAF

Les pilotes visaient des drones cibles Banshee – conçus pour des exercices d’entraînement Crédit : RAF

Les jeux de guerre surviennent alors que les tensions font rage entre la Grande-Bretagne et la Russie Crédit : RAF

Des pilotes de huit escadrons différents ont abattu des dizaines de drones Crédit : RAF

On peut voir les missiles tirer au-delà des avions se dirigeant vers les cibles des drones.

Des pilotes de huit escadrons différents, impliquant des jets Typhoon et Lightning, ont abattu des dizaines de drones au cours de l’exercice de test de 10 jours.

Les jeux ont été conçus pour aider les pilotes et les équipages d’armes à gagner en confiance dans l’utilisation des missiles à guidage infrarouge et leur donner une expérience du monde réel.

Les pilotes visaient des drones cibles Banshee – conçus pour ces types d’exercices d’entraînement.

Un pilote de la RAF a décrit l’expérience du lancement des missiles comme “fantastique”.

“Cela a dépassé toutes les attentes de ce que serait mon premier exercice de tir réel sur le Typhoon”, a-t-il déclaré.

“Sélectionner l’arme et savoir qu’un missile réel sortirait du rail a été un moment unique ; entendre la tonalité du missile et appuyer sur la gâchette, suivis d’un grand bruit de souffle et d’une légère oscillation de l’avion était fantastique.

“Regarder le missile disparaître dans le ciel devant moi a été un moment inoubliable, c’est vraiment impressionnant à quelle vitesse l’ASRAAM peut aller.”

Les pilotes de Typhoon de la RAF Lossiemouth à Moray et de la RAF Coningsby à Lincoln ont travaillé avec des pilotes de Lightning basés à la RAF Marham à Kings Lynn, pendant l’exercice.

L’un des techniciens en armement impliqués dans la préparation de l’avion a déclaré: “Voyant que la préparation de l’avion et des missiles était cruciale pour les membres les plus juniors de l’escadron, cela leur a donné l’occasion de comprendre les défis d’un exercice de tir à l’arme réelle.

“L’exploitation d’aéronefs armés nécessite que toutes les personnes impliquées maintiennent les niveaux de concentration les plus élevés en raison des risques supplémentaires encourus.

“En tant que technicien en armement, vous obtenez une énorme satisfaction au travail lorsque vous avez chargé l’avion, effectué tous les tests après chargement et l’avez vu repartir armé.

“Lorsque l’avion revient ‘propre’ après avoir tiré avec succès ses missiles, cela valide les années d’entraînement, le travail acharné et les mois de préparation.”

Les jeux de guerre surviennent alors que les tensions font rage entre la Grande-Bretagne et la Russie à la lumière de la guerre en Ukraine.

La Royal Navy suit actuellement un navire de «recherche» russe qui a changé de cap au large des côtes britanniques suite à des craintes de sabotage sur des câbles sous-marins.

Le détournement provocateur de l’Akademik Boris Petrov est survenu après que les îles Shetland ont subi une panne de téléphone et d’Internet causée par des fils coupés au fond de la mer.

Les tensions sont vives après l’attaque de sabotage russe présumée contre les gazoducs Nord Stream le mois dernier.

ACCORD “DANGEREUX”

Et cette semaine, il est apparu qu’un avion de chasse russe avait tiré un missile près d’un avion espion de la RAF au-dessus de la mer Noire lors d’un affrontement “dangereux” en septembre.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que le RAF Rivet Joint non armé effectuait une patrouille de routine dans l’espace aérien international le mois dernier lorsqu’il a été suivi par deux avions de combat russes Su-27.

Au cours de l’interaction de 90 minutes, l’un des Su-27 a tiré un missile près de l’avion de la RAF, a déclaré M. Wallace.

S’exprimant aux Communes, il a déclaré que la Grande-Bretagne avait suspendu les patrouilles à la suite de l’incident choquant – le décrivant comme un “engagement potentiellement dangereux”.

M. Wallace a déclaré que la Russie avait imputé le lancement du missile à un “dysfonctionnement technique” du chasseur Su-27.

Et il a déclaré que le Royaume-Uni ne considérait pas l’incident comme une escalade délibérée de l’affrontement nucléaire entre la Grande-Bretagne et la Russie.

“Nous ne considérons pas cela comme une escalade délibérée de la part des Russes, notre analyse conviendrait qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement”, a déclaré M. Wallace au Parlement.

“Cependant, cela nous rappelle à quel point les choses peuvent être dangereuses lorsque vous choisissez d’utiliser vos combattants comme les Russes l’ont fait pendant de nombreuses périodes.”

Le secrétaire à la Défense a suggéré que l’incident de la mer Noire montre que l’armée russe n’est « pas au-delà » de décider « que les règles ne s’appliquent pas à eux ».

Il a déclaré: “Nous avons affaire au président et en fait à des forces russes qui, comme nous l’avons vu lors de l’incident de Rivet Joint, ne sont pas au-delà de faire le mauvais calcul ou de décider que les règles ne s’appliquent pas à eux.”

M. Wallace a déclaré que les patrouilles de la RAF avaient repris – mais avec des escortes d’avions de chasse.