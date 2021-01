Péril! juste dire adieu à l’hôte en retard Alex Trebek, décédé à l’âge de 80 ans à la suite d’une bataille d’un an contre le cancer du pancréas en novembre 2020.

Le 8 janvier, la chaîne Youtube officielle du jeu télévisé a publié une vidéo d’hommage de certains des moments les plus drôles et les plus réconfortants de Trebek, au rythme de Peter Allen«Une fois avant de partir». La vidéo comprend des clips de plusieurs décennies du temps de Trebek dans l’émission, qu’il a commencé à animer en 1984.

« Tout simplement le meilleur », lit-on dans la légende de la vidéo. « Merci, Alex. »

La dernière émission de Trebek sera diffusée le 8 janvier. Péril! gagnant Ken Jennings prendra en charge le spectacle en tant qu’hôte provisoire, suivi par d’autres invités avant qu’une sélection officielle ne soit faite.

« Juste pour être franc », a déclaré Jennings à E! Scott Tweedie de son rôle, « personne ne veut de moi là-bas. Je ne veux pas de moi là-bas. Nous voulons tous voir Alex là-bas pendant 100 ans dans un monde parfait et, vous savez, je voulais vraiment faire de mon mieux pour ne pas pour le laisser tomber et Péril! téléspectateurs baissés, j’ai donc ressenti beaucoup de pression.