Regardez les 12 scores de l’incroyable finale de la Coupe du monde

Dans la finale la plus palpitante de la finale la plus palpitante de l’histoire de la Coupe du monde, l’Argentine a devancé la France, alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé ont livré encore et encore et encore et encore et encore et encore – et encore.

Que vous ayez raté cette conclusion absurde d’un tournoi absurdement délicieux ou que vous souhaitiez simplement le revivre, voici tous les moments forts. (Et assurez-vous de lire notre récapitulatif du jeu.)

Première moitié

21′ : Penalty pour l’Argentine. Ousmane Dembélé voyage avec Ángel Di María.