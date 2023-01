Regardez: L’équipe indienne de hockey danse sur “Bolo Ta Ra Ra” après sa victoire contre le Pays de Galles

L’équipe indienne n’a pas réussi à réserver sa place pour les quarts de finale de la Coupe du monde masculine de la FIH, malgré sa victoire 4-2 sur le Pays de Galles lors de son dernier match de la poule D jeudi. Devant gagner par une marge de huit buts pour se qualifier directement pour les quarts de finale jeudi, l’Inde a terminé deuxième du groupe derrière l’Angleterre. Dans le match, Akashdeep Singh (32e et 45e minutes) a marqué deux fois pour l’Inde, tandis que Shamsher Singh (21e) et Harmanpreet Singh (59e) ont inscrit les autres buts pour les hôtes. En revanche, Gareth Furlong (42e) et Jacob Draper (44e) ont trouvé le chemin des filets pour le Pays de Galles.

Après le match, c’était l’heure des célébrations et les joueurs indiens ont dansé sur une célèbre chanson de Daler Mehndi, intitulée « Bolo Ta Ra Ra ».

L’Inde et l’Angleterre ont toutes deux terminé leurs engagements dans la poule avec sept points chacun après avoir remporté deux matches et un match nul, mais l’équipe européenne a dominé la poule D sur la base d’une différence de buts supérieure.

L’Angleterre, qui avait surclassé l’Espagne 4-0 lors du match précédent de la Poule D ici, a une meilleure différence de buts de plus neuf contre quatre de l’Inde.

Lorsque deux équipes sont à égalité de points et ont remporté le même nombre de matchs, le classement est déterminé par la différence de buts.

L’Angleterre, qui est en quart de finale, devra attendre les résultats des matchs croisés pour connaître ses adversaires. Ils disputeront leur huitième de finale le 25 janvier contre le vainqueur de la deuxième équipe de la poule A contre la troisième de la poule B.

Les matchs du dernier tour de la poule A et de la poule B se joueront vendredi à Rourkela, le site coorganisateur.

Jouant dans des conditions venteuses avec un mercure tombant à 20 degrés Celsius dans le stade bondé de Kalinga, l’Inde a disputé son pire match du tournoi. Les hôtes ont dominé tout au long du match, mais leurs problèmes de buts ont persisté pour le deuxième match consécutif.

L’équipe d’Harmanpreet Singh a obtenu sept coins de pénalité et au moins une demi-douzaine d’occasions de but supplémentaires, mais leurs attaquants en ont gaspillé la plupart.

Le Pays de Galles, classé 14e contre le cinquième de l’Inde, a dépassé son poids alors que sa défense a fait un travail louable face aux attaques incessantes.

La première occasion du match est revenue à Mandeep Singh dès la première minute mais son coup retourné a été sauvé par le gardien gallois.

Un autre revers à la neuvième minute, cette fois de Nilakanta Sharma, a été bloqué par un défenseur gallois.

Mandeep a eu un autre essai du haut du cercle du Pays de Galles au premier quart, mais le gardien du Pays de Galles a refusé un but à l’Inde.

L’Inde a obtenu un corner de pénalité dans la première minute du deuxième quart-temps, mais le faible coup de filet du capitaine Harmanpreet n’a créé aucun problème.

Mandeep a obtenu le deuxième corner de pénalité de l’Inde à la septième minute du deuxième quart. Le drag-flick de Harmanpreet a rebondi sur le bâton d’un défenseur, mais le puissant tir de Shamsher du haut du cercle a battu le gardien du Pays de Galles pour donner l’avantage à l’Inde.

L’Inde menait 1-0 à la mi-temps.

Le Pays de Galles a obtenu son premier corner de pénalité à la deuxième minute du troisième quart-temps, mais l’a gâché.

Une minute plus tard, Akashdeep s’est retrouvé sans faute au sommet du cercle du Pays de Galles et son coup féroce a battu le gardien rival pour le deuxième but de l’Inde.

L’Inde a obtenu son quatrième corner juste après le deuxième but, mais le gardien du Pays de Galles Toby Reynolds Cotterill a bloqué le drag-flick de Harmanpreet. Amit Rohidas a également tenté sa chance avec des corners de pénalité mais lui aussi a été inefficace à la 11e minute du troisième quart-temps.

Quelques secondes plus tard, le coup d’Harmanpreet est stoppé par le gardien gallois.

Peu de temps après, la défense indienne a été violée pour la première fois du tournoi avec Furlong sonnant le tableau du deuxième coup franc du Pays de Galles à trois minutes de la fin du troisième quart-temps.

Moins d’une minute avant la fin du troisième quart-temps, le Pays de Galles a stupéfié la foule bruyante en égalisant grâce à Draper, qui a battu le gardien indien PR Sreejesh sur le troisième corner de son équipe.

Akashdeep a ramené le rugissement assourdissant de la foule locale avec son tir renversé tonitruant dans la première minute du quatrième quart-temps, qui a de nouveau donné l’avantage à l’Inde.

Deux minutes plus tard, Sukhjeet Singh aurait pu augmenter l’avance des hôtes mais il n’a pas réussi à battre le gardien gallois, qui a réalisé un superbe arrêt.

Abhishek a trouvé le filet du Pays de Galles plus tard mais son but a été refusé.

Une minute avant le coup de sifflet final, Harmanpreet a marqué son premier but et celui de l’Inde sur un corner de pénalité pour porter le score à 4-2.

Plus tôt, Phil Roper (10e minute), David Condon (21e), Nicholas Bandurak (50e) et Liam Ansell (51e) ont marqué pour l’Angleterre pour enregistrer une victoire dominante 4-0 contre l’Espagne.

(Avec entrées PTI)