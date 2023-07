Regardez l’enquête Covid se poursuivre alors que le tribunal devrait se prononcer sur les messages WhatsApp de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’enquête Covid se poursuit pour une quatrième semaine alors qu’un tribunal devrait statuer sur la demande de la présidente de l’enquête concernant les messages, carnets et journaux WhatsApp non expurgés de Boris Johnson le jeudi 6 juillet.

Le Cabinet Office a refusé de remettre les documents de l’ancien Premier ministre, affirmant qu’une telle demande était « si large » qu’elle était « obligée d’attraper » une grande quantité de documents non pertinents.

Les juges de la Haute Cour devraient rendre leur décision sur l’ordonnance de la baronne Heather Hallett à 14h30 aujourd’hui.

M. Johnson a remis ses messages WhatsApp non expurgés, ses journaux intimes et 24 cahiers au Cabinet Office fin mai.

L’ancien député d’Uxbridge et de South Ruislip a soutenu Lady Hallett, qui a rejeté l’argument selon lequel le matériel n’était pas pertinent dans une décision de mai, en s’opposant à la contestation judiciaire de la demande.

Aujourd’hui, l’enquête entendra les témoignages du Dr Denis McMahon, secrétaire permanent du bureau exécutif d’Irlande du Nord, Reg Kilpatrick, directeur du département du gouvernement local entre 2011 et 2020 et maintenant directeur général de Covid Recovery and Local Government au sein du gouvernement gallois, et Robin Swann, ancien ministre de la Santé d’Irlande du Nord entre 2020 et 2022.