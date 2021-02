Mike Ehrmann / Getty Images

L’artiste typiquement énervé a opté pour une performance plus basse et sûre Covid.

Avant sa performance à la mi-temps du Super Bowl 55 à Tampa dimanche, The Weeknd a promis de garder son tarif typiquement énervé beaucoup plus familial pour les millions de téléspectateurs du match. Typiquement, la star fascinante – son vrai nom est Abel Tesfaye – livre un mélange enivrant de sexe, de drogue et de rock and roll à travers sa musique, un cocktail de R&B, de hip-hop et de pop classique. La performance à la mi-temps de Weeknd était significativement plus basse, mais une fois qu’elle a commencé, il avait la foule limitée en taille au stade Raymond James entièrement sous son pouce, avec des voix puissantes servant de tableau principal.

Poursuivant le thème de Las Vegas, il a commencé avec ses clips musicaux pour «Heartless» et «Blinding Lights», The Weeknd a ouvert le spectacle de la mi-temps avec une chorale de robots éthérés qui l’accompagnait sur «Starboy» et «Call Out My Name», avant de passer à un refrain éblouissant de «The Hills». En arrière-plan, l’ensemble a éclairé ce qui pourrait être des mots-clés pour une performance de Weeknd, ainsi que pour l’ambiance générale de la pandémie: «toucher», «seul» et «vide», entre autres.

Bien que The Weeknd n’ait pas revêtu les bandages faciaux controversés qu’il portait lors de sa performance aux American Music Awards en novembre dernier, il a augmenté son look pour le Super Bowl. Cette fois, dans une maison funéraire éclairée de miroirs dorés, il a manifesté toute une foule de sosies bandés sur le visage, tous se heurtant aux miroirs et les uns contre les autres dans une interprétation de «Can’t Feel My Face», mettant en scène le trébuchement, la drogue- a alimenté la stupeur du thème de la chanson. C’était le goût principal du cocktail orgiaque d’autodestruction que les performances de The Weeknd offrent habituellement.

« L’unité de récupération de chirurgie plastique de Las Vegas » devrait-elle être une émission sur CBS? « CSI: Unité de récupération de chirurgie plastique de Las Vegas? » Nous allons l’atelier et vous répondrons. @le weekend, appelez-nous. #PepsiHalftime #SBLV pic.twitter.com/cNxYIt7wAr – CBS (@CBS) 8 février 2021

La performance était par ailleurs bénigne – non seulement parce que The Weeknd se produisait pour un public beaucoup plus large et de tous âges que d’habitude, mais parce que les protocoles de sécurité de Covid-19 signifiaient une plus petite foule au stade et vraisemblablement moins d’opportunités pour des hijinks compliqués sur scène (ou camées surprises d’artistes invités). The Weeknd s’est principalement produit en solo, soutenu par un ensemble dont la chorégraphie limitée – et à un moment donné, le violon instrumental – était principalement exécutée sur place. Lorsque les danseurs bandés sont finalement revenus, c’est pour s’emparer du terrain de football comme une fanfare surréaliste, tout d’abord debout à six pieds de distance.

Au milieu, The Weeknd a défilé dans sa veste à paillettes rouges désormais emblématique, sautant dans une interprétation intense et rebondissante de «Blinding Lights» – la chanson qui lui a sans doute valu ce concert du Super Bowl en premier lieu.

The Weeknd a fréquemment établi des comparaisons avec Michael Jackson, l’une de ses plus grandes influences artistiques, et la scène dégageait une «ambiance Thriller» définie, la chorégraphie devenant progressivement de plus en plus désordonnée et erratique. Le spectacle de la mi-temps s’est terminé avec The Weeknd quittant le terrain en solo après avoir rasé le terrain de ses dopples, qui gisaient comme morts – peut-être abattus par la force de l’intensité du concert de The Weeknd.

Dans l’ensemble, même s’il s’agissait d’un spectacle de mi-temps improbable mettant en vedette un artiste improbable lors d’un Super Bowl incertain, c’était exactement le spectacle de mi-temps dont nous avions besoin. The Weeknd l’a parcouru avec confiance et charme, rappelant aux téléspectateurs que même si beaucoup de choses sont différentes en 2021, les choses les plus importantes – y compris la musique et la magie du spectacle vivant – restent les mêmes.