Regardez Lei Jun prononcer son discours annuel en direct

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, tient aujourd’hui son discours annuel où nous verrons les débuts du Mix Fold 3 ainsi que de quelques autres appareils. L’événement commence à 19h00, heure de Pékin (11h00 UTC) et sera diffusé en direct sur YouTube avec une traduction en anglais en direct. Xiaomi a déjà confirmé que Mix Fold 3 sera la vedette du spectacle, mais nous nous attendons également à ce que la tablette Android Xiaomi Pad 6 Max 14 et le smartband Band 8 Pro fassent également leurs débuts officiels. La sous-marque Xiaomi Redmi devrait également lancer son K60 Ultra.

Les discussions annuelles passées de Lei Jun ont détaillé les moments clés de la vie et les décisions prises par le PDG qui ont influencé sa vie et l’essor de Xiaomi en tant qu’entreprise. Ces événements ont tendance à durer un certain temps et avec tous les lancements de produits attendus, le discours d’ouverture de cette année pourrait très bien être le plus long de mémoire récente. Nous veillerons à couvrir toutes les annonces clés sur notre page d’accueil.