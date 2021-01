parfois Legs sait exactement quoi faire pour nous remonter le moral.

le Journaux de vampire et Originaux spin-off plonge dans une partie de son histoire dans un prochain épisode avec « Salvatore: The Musical !, » un récit musical de l’un des triangles / carrés d’amour les plus fous de la télévision.

C’est en fait hilarant car cela confirme que Damon (Ian Somerhalder), Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) et Caroline (Candice King) le drame romantique est légendaire à la fois dans notre monde et dans le monde réel du spectacle. Se disputent-ils sur Team Stelena et Team Delena? Il faut savoir!

Voici la description de l’épisode, gracieuseté de The CW:

«Les étudiants se préparent à monter une comédie musicale sur la fondation de l’école Salvatore à la demande de leur mystérieux nouveau conseiller d’orientation. Pendant ce temps, en tant que Landon (Aria Shahghasemi) se lance dans l’écriture de la comédie musicale et Lizzie (Jenny Boyd), Josie (Kaylee Bryant), Kaleb (Chris Lee) et Jed (Ben Levin) plongez dans leurs rôles, Hope (Danielle Rose Russell) se démarque de la comédie musicale. »