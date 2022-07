Regardez le voleur voler une camionnette et s’éloigner pendant que le coursier déballe les colis

UN COURIER lors d’une livraison s’est fait entailler sa camionnette lorsqu’un voleur a sauté sur le siège avant alors qu’il cherchait des colis.

Il a vu le bandit partir à toute vitesse en laissant la porte arrière ouverte et des colis éparpillés dans la rue jeudi matin.

Le coursier cherchait des colis lorsque le voleur a frappé Crédit : fourni

Le voleur s’est enfui en laissant des colis dans son sillage Crédit : fourni

Des images du vol de 9 h 30 montrent le moment où le coursier s’est rendu compte qu’il était victime d’un détournement de voiture et a regardé avec horreur le voleur s’enfuir.

Le spectateur Richard Lewis, 34 ans, a conduit après la camionnette lors du vol de Birmingham, mais a abandonné après qu’elle se soit précipitée à travers un feu rouge.

L’ingénieur a déclaré: “C’était absolument fou, je passais devant et j’ai vu ce type sauter soudainement et partir.

“Je le poursuivais sur environ un mile environ, il dépassait facilement les 30 mph mais je n’ai pas pu le rattraper après qu’il ait brûlé un feu rouge, c’était trop dangereux.”

Les habitants stupéfaits du cul-de-sac de Birmingham disent que le coursier est souvent vu dans la région en train de déposer des colis.

Un voisin, qui a demandé à ne pas être nommé, a raconté comment le chauffeur-livreur avait été ébranlé par le détournement de voiture effronté.

Ils ont dit: «Il avait l’air assez étourdi par tout cela. Il ne pouvait pas le croire. Il disait qu’il craignait d’avoir des ennuis – mais ce n’est pas sa faute, n’est-ce pas ?

“C’est arrivé en une fraction de seconde. La bonne chose est qu’il n’a pas été blessé parce que ça aurait pu être méchant.

«Tout le monde veut juste que le voleur soit attrapé et que le gars récupère sa camionnette. C’est un gars sympa et bon dans son travail. Il ne mérite pas ça.”

Maman Kayleigh Woodall, 33 ans, a ajouté: “C’était complètement opportuniste. Le voleur a repéré les clés dans le contact et s’est lancé.

“Tout le monde est tellement désolé pour le conducteur. Cela a dû être terrifiant pour lui.

“Apparemment, il était venu de Wolverhampton pour faire ses livraisons, il était donc loin de chez lui.

“Il n’a aucune chance de récupérer ses colis mais j’espère qu’il pourra retrouver sa camionnette.”

Le Sun a contacté la police des West Midlands pour commentaires.

Le cambriolage survient après un incident similaire en juin, lorsqu’un autre courrier estomaqué a regardé avec horreur le vol de sa voiture à quelques mètres alors qu’elle déposait un colis.

Joanne Armstrong était stupéfaite sur le pas de la porte alors que la voleuse en survêtement démarrait dans sa voiture après s’être faufilée dans le siège du conducteur derrière elle.

Le coursier d’Evri faisait sa tournée à Atherstone, dans le Warwickshire, lorsque le vol rapide s’est produit mercredi dernier – et tout a été filmé.

Dans le clip, on peut voir le voleur ramper sur la route de la Renault Captur de Joanne alors qu’elle s’approche d’une maison pour faire une livraison.

L’instant d’après, il accélère dans la voiture rouge avec son sac à main et 19 colis non livrés toujours à l’intérieur, laissant Joanne sous le choc dans l’allée.

Malheureusement, le vol de voitures en Grande-Bretagne est en hausse et les assureurs ont plus de 1,4 milliard de livres sterling à payer à cause de cela.