L’Inde a été laissée sous le choc lors de la deuxième journée de la finale du Championnat du monde de test à The Oval à Londres, avec des stimulateurs australiens dominant le spectacle. Le top-ordre indien n’a pas été à la hauteur de sa réputation puisque Rohit Sharma (15), Shubman Gill (13), Cheteshwar Pujara (14) et Virat Kohli (14) n’ont pas réussi à frapper gros. Les manches de Virat Kohli promettaient d’être sérieuses avec des guichets tombant à l’autre bout. Mais dans la 19ème manche de la 1ère manche indienne, Mitchell Starc a produit une livraison inclinée qui s’est déplacée d’une longueur et alors que Kohli tentait de se défendre, il s’est faufilé jusqu’au deuxième glissement, où Steve Smith a pris une prise au-dessus de la tête. Cela a laissé l’Inde à quatre et Kohli a été découragé.

Regardez: Le visage de Kohli après sa sortie en dit long alors que l’Australie domine

L’Inde a atteint 151 pour cinq aux souches lors de la deuxième journée de la finale du Championnat du monde de test contre l’Australie jeudi, devançant ses adversaires de 318 points lors de la première manche. Les Australiens ont été éliminés pour 469 dans leur premier essai, après avoir repris du jour au lendemain 327 pour trois à The Oval.

Les meneurs indiens ont bien fait de restreindre l’Australie après avoir lutté contre les centurions Steve Smith et Travis Head le premier jour.

Alors que Head a continué à faire une contre-attaque 163, Smith a décroché son 31e test cent avant d’être renvoyé pour un solide 121.

Mohammed Siraj a été le quilleur indien le plus titré, terminant avec des chiffres de 4/108 en 28,3 overs, tandis qu’il y avait deux guichets chacun pour Mohammed Shami et Shardul Thakur.

