L’interprète de « betty » a également révélé que la nouvelle vidéo contient des références à d’autres morceaux de l’album qui vient de sortir. « Chansons spécifiques dans folklore a réellement contribué à inspirer les mondes que vous verrez dans cette vidéo », a-t-elle révélé.« Il y a une scène dans la vidéo qui représente la chanson «sept», une qui représente «boule à facettes», une pour «exil» et une pour «fou» femme.' »

Avant la sortie du clip vidéo, l’artiste a déposé un Instagram photo d’elle-même portant ce que de nombreux fans pensaient être une robe de mariée. Dans la légende, elle a partagé les détails de la vidéo musicale.

« Ce soir, l’histoire continue, alors que le clip de ‘willow’ tombe à minuit est. Je suis éternellement reconnaissant aux créatifs suivants qui m’ont aidé et guidé pour pouvoir réaliser mes propres vidéos: Directeur de la photographie Rodrigo Prieto, producteur Jil Hardin, 1ère AD Joe ‘Oz’ Osbourne, Co-1ère ANNONCE Ev Salomon, Producteur exécutif Rebecca Skinner, éditeur Chancler Haynes, décorateurs Ethan Tobman et Regina Fernandez et génies d’effets visuels Grant Miller et David Lebensfeld», a-t-elle partagé.« Merci à notre inspecteur médical qui a veillé à ce que toutes les précautions soient prises pour notre sécurité. Je vous verrai les gars dans le chat de la première page de YouTube avant minuit pour répondre à quelques questions. «

Taylor a prouvé qu’elle était une réalisatrice de vidéoclips talentueuse ces dernières années. Elle a réalisé ou co-réalisé les quatre clips vidéo qu’elle a sortis de son album 2019 Amoureux, ainsi que la vidéo de « cardigan » off of folklore.

Quelles autres surprises Taylor pourrait-il avoir en réserve? Seul le temps le dira! Regardez la vidéo musicale ci-dessus.