Après quelques combats avec M. Musk la semaine dernière, la Federal Aviation Administration a donné à SpaceX l’approbation tard lundi pour procéder à son prochain lancement d’essai. Avant le dernier vol d’essai, en décembre, la FAA a rejeté la demande de SpaceX de tester le prototype même si l’analyse a montré que le danger pour le public était plus grand que ce qui était autorisé. SpaceX a défié les régulateurs et s’est lancé de toute façon.

SpaceX a été invité à enquêter et à faire rapport sur cette série d’événements et à interrompre les tests qui pourraient mettre en danger le public jusqu’à ce que la société apporte des changements qui satisfassent l’agence.

Il a également fourni l’un des spectacles pyrotechniques les plus spectaculaires du développement récent de la fusée lorsque le prototype s’est rétabli dans une orientation verticale et a tiré ses moteurs pour ralentir – mais pas assez.

À l’époque, l’agence n’a pas mentionné les problèmes de licence avec le lancement de décembre, et M. Musk a exprimé sa frustration sur Twitter, qualifiant la partie de la FAA qui réglemente les lancements de «fondamentalement cassés».

M. Musk a écrit: «Leurs règles sont destinées à une poignée de lancements consommables par an à partir de quelques installations gouvernementales. Selon ces règles, l’humanité n’atteindra jamais Mars. »

La FAA affirme que SpaceX se conforme désormais aux règles de sécurité, donnant le feu vert au prochain vol d’essai.

Lors du lancement de mardi, le dernier prototype de Starship visera une altitude d’environ 10 kilomètres, soit plus de six milles de hauteur, avant de revenir au sol, cherchant à se retrouver en un seul morceau cette fois.

La société de M. Musk a connu du succès dans le domaine du lancement et est maintenant l’une des sociétés privées les plus précieuses au monde. Ses fusées Falcon 9 sont devenues une bête de somme dominante pour envoyer des satellites en orbite. Il transporte régulièrement des marchandises vers la Station spatiale internationale et y a transporté des astronautes de la NASA à deux reprises en 2020, et d’autres voyages sont prévus cette année.

Cependant, beaucoup sont sceptiques quant à l’affirmation de M. Musk selon laquelle la société n’est qu’à quelques années de l’envoi d’un Starship sur Mars, affirmant qu’il a fixé à plusieurs reprises des délais pour SpaceX qui se sont révélés beaucoup trop optimistes quant à la rapidité avec laquelle ils se sont produits.

En 2019, lorsqu’il a fourni une mise à jour sur le développement de Starship, il a déclaré qu’un test à haute altitude aurait lieu dans quelques mois et que des vols orbitaux pourraient avoir lieu au début de 2020.