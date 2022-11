Regardez le tueur entrer dans le poste de police et avouer avoir tué un homme il y a 40 ans

C’est le moment où un tueur est entré dans un poste de police et a avoué avoir tué un homme il y a quatre décennies.

John Paul, 61 ans, a été emprisonné à vie après avoir été reconnu coupable du meurtre d’Anthony Bird en juin 1980.

Des images montrent que John Paul entre dans un poste de police et avoue Crédit : Universal News & Sport

Anthony Bird a été assassiné en juin 1980 Crédit : Universal News & Sport

Anthony, connu de ses proches sous le nom de Tony, a été retrouvé mort chez lui à Kensington Square Gardens après avoir omis de se présenter au travail.

Les flics ont trouvé le corps de l’homme de 41 ans ligoté avec un câble électrique avec des marques et des ecchymoses claires.

Son appartement avait été saccagé, des appareils électriques et de l’alcool volés.

Une enquête sur le meurtre a été lancée, mais en 1981, les enquêtes étaient épuisées.

L’affaire a été régulièrement examinée par le meurtre de Tony resté non résolu pendant 41 ans.

Le 5 mai 2021, cependant, Paul est entré dans le poste de police de Hammersmith et a révélé son crime.

Dans les images de l’interaction, on peut l’entendre dire à la réceptionniste qu’il avait assassiné un homme en 1980.

Il a été arrêté, soupçonné de meurtre, puis inculpé.

Mais malgré ses aveux, Paul, de Kensington, a plaidé non coupable et a été jugé à Old Bailey.

Il a été reconnu coupable de meurtre le 24 octobre et condamné aujourd’hui à la prison à vie avec une peine minimale de 19 ans.

La famille au cœur brisé de Tony a déclaré: “Nous avons accepté la mort de Tony il y a de nombreuses années, mais nous sommes heureux qu’après 42 ans, son assassin se soit manifesté et ait été condamné.

“Malheureusement, son frère est décédé l’année dernière et n’a donc pas pu se consoler de la fermeture que l’affaire a entraînée.”

Le tribunal a appris comment le couple s’était rencontré le soir du 3 juin 1980, avant de retourner au domicile de Tony à Kensington.

Paul a dit plus tard qu’il était parti pour voler quelque chose ce soir-là et qu’il était retourné à l’appartement de Tony avec l’intention de le voler.

C’est alors qu’ils étaient seuls là-bas que Paul, après avoir attaché Tony avec un câble, a attrapé un morceau de bois et a battu Tony avec jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

Paul est retourné à l’appartement plus tard dans la nuit pour voler les affaires de Tony.

L’enquête a révélé que les empreintes digitales de Paul correspondaient à trois empreintes relevées sur la scène du crime d’origine.

L’inspecteur-détective en chef Rebecca Reeves, du Met’s Specialist Crime Command, a déclaré: “La peine de Paul reflète la gravité de ses actes en 1980. Ils ont conduit à la mort inutile d’un homme qui avait toute la vie devant lui.

“Le meurtre de Tony avait fait l’objet d’un examen régulier et bien que nous n’ayons jamais renoncé à résoudre l’affaire, les actions inattendues de Paul en mai de l’année dernière nous ont finalement permis d’obtenir justice pour la famille et les amis de Tony.

« C’était une attaque vicieuse et brutale, menée avec une force considérable. Bien que nous ne sachions peut-être jamais la raison des actions de Paul ce jour-là, il ne fait aucun doute dans mon esprit que les rues sont un endroit plus sûr après le résultat d’aujourd’hui.