Regardez le trône : comment Joel Coen a réalisé « La tragédie de Macbeth »

Ayant construit une filmographie caractérisée par des rebondissements inattendus, Joel Coen a lui-même pris ce qui peut sembler être un pivot surprenant loin de ce corpus d’œuvres. Son dernier film, « La Tragédie de Macbeth », est une interprétation ténébreuse et fantasmagorique de la pièce de Shakespeare, présentée en noir et blanc.

Au cours d’une carrière cinématographique de près de 40 ans, Coen a fait la chronique d’un éventail de criminels qui parlent bien et de mecs éclairés dans des histoires infléchies avec des quantités variables de brutalité et d’absurdité. Il a réalisé 18 longs métrages et écrit plusieurs autres avec son frère, Ethan.

Le film, sorti en salles en décembre et sur Apple TV + plus tôt ce mois-ci, met en vedette Denzel Washington dans le rôle du noble meurtrier du titre et Frances McDormand dans le rôle de son épouse intrigante, Lady Macbeth. Il a déjà reçu de nombreux applaudissements en séries éliminatoires et est considéré comme un candidat sérieux pour les nominations aux Oscars; Passant en revue le film pour le New York Times, AO Scott l’a qualifié d ‘«adaptation d’écran crépitante et tranchante».

Coen est un amateur de théâtre dévoué et un lecteur avide, bien qu’il n’ait aucune connaissance particulière ou affinité pour Shakespeare. « Je suis venu en amateur », a-t-il déclaré. « Je suis encore un amateur. »

Mais regardez de plus près «Macbeth», et il y a des aspects de la pièce qui en font un sujet approprié et peut-être inévitable pour Coen. « C’est une histoire de meurtre », a-t-il dit. « D’une certaine manière, c’est même une histoire d’horreur. »