Regardez: Le train de Singapour aveugle automatiquement les fenêtres près des zones résidentielles

Avoir des trains ou des lignes de métro près de chez vous peut être un peu problématique pour les résidents. Le bruit continu ajouté à l’idée de perdre son intimité n’est pas très confortable. Cependant, à Singapour, cela ne semble pas être un problème. Récemment, une vidéo d’un train dont les vitres deviennent opaques à l’approche d’immeubles résidentiels est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le train à l’allure futuriste circule à Singapour et les fenêtres s’assombrissent automatiquement pour tenir compte de la proximité de la ligne de chemin de fer avec les zones résidentielles. Le train est le Bukit Panjang Light Rail Transit (LRT) de Singapour, également connu comme le premier métro léger de Singapour, selon la Land Transport Authority, un site Web d’agence gouvernementale de Singapour. “Les fenêtres en verre brumisées intelligentes de ces trains sont bien connues sur Internet, les internautes étant intrigués par cette fonctionnalité innovante pour protéger la vie privée des résidents vivant à côté de la ligne du TLR”, SGTrains (Singapore Trains) site Web ajouté.

La vidéo a été partagée par Fascinating Footage sur Twitter. Depuis son partage, la vidéo a amassé plus de 27 000 vues. “Un train à Singapour avec des fenêtres qui s’aveuglent automatiquement lors du passage de blocs résidentiels”, lit-on dans la légende.

SGTrains a également déclaré: “Ces trains fonctionnent sur une voie de guidage surélevée exclusive, non gênée par la circulation routière et piétonne. Par rapport aux trains à roues métalliques [Medium Rail Transit] trains, ces trains APM sont équipés de pneus en caoutchouc et sont relativement silencieux pendant les opérations.”