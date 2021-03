Regardez le teaser de l’interview Good Morning America de Chris Harrison

Cependant, il est peut-être trop tard pour l’hôte de faire amende honorable avec l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay cependant, qui a mené l’interview dans laquelle Harrison a défendu Kirkconnell.

Sur son podcast, Enseignement supérieur avec Van Lathan et Rachel Lindsay, le premier responsable noir de la franchise a déclaré qu’elle se demandait si les excuses d’Harrison étaient sincères, expliquant: «Quand j’ai terminé cette interview avec Chris Harrison, il n’a eu aucun problème avec ça. Il allait bien. Il m’a envoyé un texto après. Il a apprécié la conversation.

«Il était comme, ‘Ouais, je vais probablement avoir un petit flack’, mais j’ai pensé que c’était génial que nous puissions être en désaccord mais le faire d’une manière civile», a-t-elle poursuivi. « Ce n’est que lorsque le contrecoup est arrivé le lendemain. Ce n’est que lorsque les gens ont commencé à parler, les gens ont commencé à exiger des choses différentes, qu’il s’est ensuite excusé auprès de moi et s’est ensuite excusé publiquement. »

Pour voir comment le reste de Bachelor Nation a réagi au retrait d’Harrison, consultez notre galerie ci-dessus, et pour plus de contenu sur la franchise de séries télé-réalité et ses stars, cliquez ici.