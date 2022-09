Regardez le Sony Xperia 5 IV se présenter dans de nouvelles vidéos promotionnelles

Le Sony Xperia 5 IV arrivera dans les magasins plus tard ce mois-ci, donc pour l’instant, nous ne pouvons que regarder les vidéos promotionnelles et parler du petit produit phare. Tout d’abord, si vous avez raté le dévoilement, vous pouvez visionner une rediffusion, elle dure un peu plus de 10 minutes.

La première vidéo est le Xperia 5 IV qui se présente lui-même et ses passions – la musique, les jeux, les films et, bien sûr, faire en sorte que les téléphones plus grands se sentent mal à cause de la faible autonomie de leur batterie.

La vidéo suivante dure environ une minute et adopte une approche plus directe – elle montre les fonctionnalités phares une par une en commençant par le triple appareil photo 12MP (16 mm, 24 mm et 60 mm) avec enregistrement à 120 ips avec les trois objectifs.

Des choses comme la touche de l’obturateur, la prise casque 3,5 mm et la fente microSD méritent également d’être soulignées, ainsi que le fait que Sony a réussi à caser une batterie de 5 000 mAh dans un téléphone plus petit que ses prédécesseurs (et la plupart des produits phares).

Si vous voulez en savoir plus sur le Xperia 5 IV, consultez notre revue pour voir comment l’écran, l’appareil photo et la batterie améliorés fonctionnent (spoiler : c’est un téléphone impressionnant).