Regardez le soleil déclencher une éruption intense mais “jolie” qui devrait manquer à la Terre

La dernière expulsion intense de plasma de notre étoile la plus proche a été capturée par des observatoires solaires mardi. Les images saisissantes montrent une éjection de masse coronale, ou CME, qui est une explosion de plasma et de champ magnétique de la partie la plus externe du soleil.

Karl Battams, chercheur en informatique, au US Naval Research Laboratory a tweeté son impression de l’événement du 3 janvier, le qualifiant de “très joli”.

Ooh, il y a eu une très jolie éjection de masse coronale (CME) vue il y a quelques heures dans notre @ESA/@NASA/@USNRL Images SOHO/LASCO C3 ! ☀️😍 Je pense qu’il a éclaté de l’autre côté du Soleil (alias “derrière le limbe”), donc pas dirigé vers la Terre AFAIK pic.twitter.com/rXCRu6n8gF – Karl Battams (@SungrazerComets) 3 janvier 2023

Battams a partagé une vidéo en noir et blanc capturée par le vaisseau spatial SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Le soleil lui-même est masqué pour mieux montrer ce qui se passe autour de lui. Battams l’a mis en perspective avec un image de suivi de SOHO Instrument coronagraphe à grand angle et spectrométrique (LASCO). Le cercle blanc au centre est la taille réelle du soleil.

Et un joli cadre fixe de LASCO C3. Gardez à l’esprit : ce cercle blanc au centre a la taille du Soleil… donc en quelques heures seulement, ces éruptions sont BEAUCOUP plus grandes que le Soleil, et souvent avec des masses ~~10^12Kg 🤯 [orig: https://t.co/Y5j38nh02w] pic.twitter.com/JsFnq56rQs – Karl Battams (@SungrazerComets) 3 janvier 2023

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère Space Weather Prediction Center analysé et modélisé le CME et a conclu que le matériau éjecté passera probablement derrière l’orbite terrestre le 6 janvier.

C’est une bonne nouvelle puisque les éruptions solaires peuvent perturber les engins spatiaux, les satellites et les systèmes de communication sur Terre.

Le CME provenait d’une région active du soleil qui était hors de vue au moment de l’éruption. La NOAA s’attend à ce que cet endroit soit bientôt visible, nous pourrons donc mieux voir d’où vient l’explosion.

Le soleil a eu une année 2022 mouvementée alors qu’il déclenché de fortes éruptions solaires, nous “sourit” et a généré un formation de plasma semblable à un serpent. Il semble que 2023 pourrait être une autre excellente année pour regarder le soleil.