Regardez: le rover de la NASA fait une offre pour un touché historique sur Mars

Sept mois après son lancement, le rover de la NASA espère toucher terre jeudi sur Mars.

La mission de plus de 2 milliards d’euros sur la planète rouge a été lancée en juillet 2020 et le rover devrait atterrir dans le cratère de Jezero à 15 h 55 HNE (21 h 55 HEC).

Les contrôleurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, devront ensuite attendre 11 minutes et demie pour se ronger les ongles pour obtenir un signal confirmant un atterrissage réussi. Ce signal sera retransmis vers la Terre par l’un des vaisseaux spatiaux de l’Agence spatiale européenne.

La NASA espère que son rover Perseverance – Percy en abrégé – découvrira des signes de vie ancienne et collectera des échantillons de roche et de régolithe (roche et sol brisés) pour un éventuel retour sur Terre. Il étudiera également le climat de la planète.

L’atterrissage du véhicule à six roues marquerait la troisième visite sur Mars en un peu plus d’une semaine. Deux engins spatiaux des Émirats arabes unis et de la Chine se sont mis en orbite autour de la planète la semaine dernière.

Les trois missions ont décollé en juillet pour profiter de l’alignement étroit de la Terre et de Mars, parcourant quelque 300 millions de kilomètres en près de sept mois.

Le Perseverance de 2300 livres est le rover le plus avancé de la NASA à ce jour. Il est équipé de 19 caméras, d’un instrument capable de fournir des images, une analyse de la composition chimique et de la minéralogie à distance, et cinq échantillons de matériaux de combinaison spatiale pour tester s’ils peuvent résister au rayonnement de la planète. Cela aidera les agences spatiales à se préparer à une éventuelle future mission humaine sur Mars.

Un hélicoptère de 1,8 kg nommé Ingenuity a également fait du stop sur Perseverance. Ce sera le premier avion à voler de manière contrôlée sur une autre planète et son objectif principal est de démontrer un vol propulsé dans l’atmosphère de Mars qui n’a que 1% de l’épaisseur de celle de la Terre et où la gravité est plus faible.

La descente de la persévérance a été décrite par la NASA comme «sept minutes de terreur», pendant lesquelles les contrôleurs de vol ne peuvent que regarder impuissants. Le vaisseau spatial préprogrammé a été conçu pour atteindre la mince atmosphère martienne à 12100 mph (19500 km / h), puis utiliser un parachute pour le ralentir et une plate-forme dirigée par fusée connue sous le nom de grue céleste pour abaisser le rover le reste du chemin vers la surface. .

En cas de succès, il deviendrait le neuvième vaisseau spatial à atterrir avec succès sur Mars, chacun d’entre eux venant des États-Unis, à partir des années 1970.

Mars s’est avéré un endroit perfide: en moins de trois mois en 1999, un vaisseau spatial américain a été détruit en entrant en orbite parce que les ingénieurs avaient mélangé des unités métriques et anglaises, et un atterrisseur américain s’est écrasé sur Mars après que ses moteurs se sont arrêtés prématurément.

La seule façon de confirmer – ou d’exclure – des signes de vie passée est d’analyser les échantillons dans les meilleurs laboratoires du monde. Des instruments assez petits pour être envoyés sur Mars n’auraient pas la précision nécessaire.

« Le projet de retour d’échantillons sur Mars est probablement la chose la plus difficile que nous ayons jamais tentée au sein de la NASA », a déclaré la directrice des sciences planétaires Lori Glaze, « et nous ne faisons aucune de ces choses seuls. »

La NASA s’associe à l’Agence spatiale européenne pour ramener les roches à la maison.

L’ESA fournira un rover relais pour collecter les échantillons de roche de Perseverance et les stocker soigneusement dans un véhicule d’ascension de Mars qui lancera le conteneur d’échantillons en orbite autour de Mars où il sera ramassé par l’ESA’s Earth Return Orbiter pour un retour à notre rivages.