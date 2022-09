Le roi Charles III sera officiellement proclamé nouveau monarque de Grande-Bretagne samedi lors d’une cérémonie suivie de salves d’armes et de la lecture de proclamations à Londres et aux quatre coins du Royaume-Uni.

Regardez la cérémonie en direct en cliquant sur la vidéo ci-dessus à partir de 5 h HE.

La mort de la reine Elizabeth, âgée de 96 ans, jeudi après 70 ans sur le trône, a mis en branle des plans établis de longue date et hautement chorégraphiés pour des jours de deuil et des funérailles d’État qui auront lieu dans un peu plus d’une semaine.

La mort d’Elizabeth, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, a suscité une vague d’hommages du pays et du monde entier.

Ralph Goodale sera présent

Charles, 73 ans, a immédiatement succédé à sa mère jeudi mais un Conseil d’adhésion composé de centaines d’hommes politiques, d’évêques et de hauts fonctionnaires proclamera sa succession samedi lors d’une cérémonie avec des officiels en tenue héraldique traditionnelle.

La cérémonie a lieu au palais historique de St. James, juste en bas de la route du palais de Buckingham.

“Nous nous rencontrons avant l’arrivée du roi Charles, décidons qu’il sera le nouveau monarque, puis il entrera et nous le proclamerons”, a déclaré à la BBC la députée Harriet Harman, membre du conseil.

Charles sera accompagné lors de la cérémonie par son épouse Camilla, la reine consort, et son fils aîné, le prince William. William est maintenant l’héritier du trône et connu sous le titre de Charles, prince de Galles.

Le lord-maire et les échevins de Londres sont également invités, ainsi que les hauts-commissaires des royaumes du Commonwealth. Le haut-commissaire du Canada, Ralph Goodale, sera présent.

La proclamation sera accompagnée de salves d’armes à feu et de hérauts qui se rendront à Mansion House dans la ville de Londres où elle sera lue au Royal Exchange.

La proclamation sera lue publiquement dans les autres capitales du Royaume-Uni – Édimbourg en Écosse, Belfast en Irlande du Nord et Cardiff au Pays de Galles – et à d’autres endroits également.

Une cérémonie pour proclamer le roi nouveau souverain du Canada aura lieu à 10 h à Rideau Hall à Ottawa.

Bien qu’il soit déjà roi, le couronnement de Charles aura lieu à une date ultérieure – et le moment n’est pas encore clair. Il y avait un écart de 16 mois entre Elizabeth devenant reine en 1952 et son couronnement en 1953.