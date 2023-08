Regardez: Le rire incontrôlable de Cristiano Ronaldo après avoir omis de prononcer un nom de marque

Cristiano Ronaldo n’a pas pu retenir son rire alors qu’il avait du mal à prononcer le nom de la marque « Zuju ». L’incident hilarant a été capturé dans une vidéo promotionnelle sur Instagram. Alors qu’il faisait une publicité pour l’une de ses mentions, Kickoff by Zuju, Ronaldo a été vu mal prononcer le nom de la marque, ce qui a entraîné de multiples reprises et beaucoup de rires. « Kickoff by Zuju » est un jeu de football gratuit disponible pour les smartphones. Dans la vidéo, Ronaldo est invité à plusieurs reprises avec la prononciation correcte du mot qu’il a finalement réussi après plusieurs tentatives.

La superstar portugaise a annoncé son transfert au club de football saoudien Al Nassr l’année dernière. Bien qu’il se soit éloigné du football européen, Ronaldo reste l’un des athlètes les plus précieux de la planète.

Cristiano Ronaldo est la personne la plus suivie au monde avec d’innombrables followers sur Instagram. Il est récemment devenu la toute première personne à atteindre le cap des 600 millions de followers sur Instagram. Son influence et sa portée parmi les masses l’ont établi comme un géant commercial. Outre son accord populaire avec Nike, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a également soutenu des marques comme Armani, Tag Heuer, Herbalife et Castrol. Il a récemment conclu des accords avec LiveScore et Clear. Cristiano est également un entrepreneur qui possède une chaîne d’hôtels populairement connue sous le nom de Pestana CR7. Il a une marque de vêtements sous ses initiales « CR7 ».

Le passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United a commencé sur une note prometteuse et il a terminé meilleur buteur du club lors de sa première saison de retour. Il a marqué 24 buts pour le club anglais en 38 apparitions dans toutes les compétitions. Cependant, l’arrivée d’Erik ten Hag à Old Trafford a entraîné beaucoup de tension entre le joueur et l’entraîneur. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a suscité une nouvelle controverse après avoir donné une interview explosive sur la situation au club anglais. Le drame à haute tension l’a finalement forcé à quitter le club et à rejoindre le côté saoudien d’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo est en bonne forme pour Al Nassr depuis qu’il a rejoint le club vers la fin de l’année dernière. Après une formidable pré-saison, l’ancien buteur du Real Madrid était de retour avec une série de brillantes performances en Arabian Club Champions Cup. Il a marqué un penalty à la 75e minute en demi-finale du tournoi contre Al-Shorta, menant son équipe à la finale contre Al-Hilal.