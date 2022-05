Regardez le retour en toute sécurité d’une raie géante dans sa rivière

Juste après l’aube du 5 mai, des scientifiques travaillant le long d’un tronçon du fleuve Mékong au Cambodge ont relâché une raie d’eau douce géante en voie de disparition qui avait été capturée sur la ligne d’un pêcheur. À 13 pieds de long et 400 livres, la gigantesque crêpe animale était plus grande qu’une table hibachi.

« Ça tremblait, et je lui ai dit : ‘Calme-toi, nous te libérerons bientôt’ », a déclaré Chea Seila, coordinatrice du projet Merveilles du Mékong.

La raie géante d’eau douce, Urogymnus polylepis, est la plus grande espèce de raie au monde, également connue sous le nom de raie fouettée. Avec des dessus brun foncé et des fonds blanc crème, les animaux glissent sur les lits des rivières à la recherche de poissons et d’invertébrés. Bien qu’ils puissent atteindre des proportions épiques, la surexploitation de la viande de raie, les décès accidentels dans les filets de pêche et la fragmentation et la dégradation de l’habitat causées par les barrages, la pollution et d’autres activités humaines ont mis les animaux en danger.

Après avoir reçu un appel du pêcheur qui a attrapé la raie, Mme Chea et son équipe ont conduit huit heures par nuit pour aider à sa libération. Ils sont arrivés à 3 heures du matin et ont attendu avec les poissons jusqu’à ce que le soleil se lève. Plus de personnes étaient nécessaires pour déplacer délicatement l’animal, qui était armé d’une barbe venimeuse pouvant mesurer plus d’un pied de long et capable de percer les os.