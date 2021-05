Regardez le Redmi Note 10 Pro chinois subir une série de tests de torture

En tant que dernier téléphone de la gamme Redmi en Chine, le Note 10 Pro a subi une série de tests de résistance pour prouver sa durabilité. Wang Thomas, chef de produit sous la marque Redmi, a partagé la courte vidéo dans laquelle le Note 10 Pro prend une longue séquence d’abus et parvient à rester intact.

Le premier obstacle à la manière du Note 10 Pro est un court test de chute sur une surface dure. Il est suivi d’un essorage dans une centrifugeuse accompagnée de quelques petites matières plastiques. Le téléphone est ensuite soumis à une série de coups de feu avec des noix, un perçage à la machine suivi d’un tour dans une machine à laver avec quelques cailloux pour compagnie.

Le Gorilla Glass Victus de Corning couvre l’écran du Redmi Note 10 Pro et garantit que rien ne vous gêne. On nous montre également à quel point le nouveau verre d’aluminosilicate est durable et résistant à la courbure.

