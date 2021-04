Regardez le Redmi K40 Gaming Edition se faire démonter en vidéo

Le Redmi K40 Gaming Edition est l’un des nouveaux appareils les plus intéressants du moment et Xiaomi a pensé qu’il serait approprié de nous emmener faire un tour de ses composants internes. Le profil officiel Weibo de la marque a partagé une vidéo de démontage opportune de 2 minutes révélant tous les composants clés du premier téléphone de jeu de Redmi.

L’ensemble du processus commence par retirer le panneau arrière en verre qui révèle la batterie, l’antenne NFC et le couvercle de protection sur la carte mère. Le retrait de quelques vis et le déclipsage de quelques câbles montre la carte mère réelle et libère le couvercle de la caméra, ce qui nous donne un aperçu des trois modules.

Après avoir vérifié la carte mère plus en détail et repéré le chipset Dimensity 1200, nous sommes accueillis avec la configuration des haut-parleurs stéréo JBL. Il y a une photo rapide de la batterie de 5000 mAh et du moteur de vibration. L’un des éléments les plus intéressants de toute la vidéo est un aperçu du mécanisme de déclenchement des boutons de déclenchement d’épaule.

L’écran se détache en dernier, révélant un grand dissipateur de chaleur en cuivre VC ci-dessous. Nous pouvons également repérer les triples micros au moment où la vidéo touche à sa fin.

La source (en chinois)