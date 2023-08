Regardez le RAF Typhoon affronter 3 avions russes sur la ligne de front de l’OTAN alors qu’un pilote terrifié avertit « une erreur et c’est la troisième guerre mondiale »

C’est le moment terrifiant où un pilote a été envoyé sur la ligne de front de l’OTAN pour affronter trois avions de chasse russes.

Les caméras du poste de pilotage montrent la base aérienne opérationnelle la plus fréquentée de la RAF à une époque d’enjeux importants et de drames avec la Russie et l’Ukraine peignant une toile de fond en temps de guerre.

L’as de l’aviation Jake a dû affronter trois avions russes sur la ligne de front de l’OTAN Crédit : CANAL 4

Le pilote de la RAF a expliqué comment une seule erreur peut avoir des conséquences catastrophiques Crédit : CANAL 4

Les images ont capturé le moment où l’as volant Jake, du 9e Escadron de la RAF Lossiemouth, se retrouve dans une bataille acharnée contre des avions de chasse russes.

Il se souvient de les avoir perdus de vue et de ne pas avoir pu voir les jets sous son propre avion.

« Je commence à m’inquiéter. Ils ralentiraient simplement sans raison, ou accéléreraient sans raison », a déclaré Jake à Top Guns: Inside The RAF de Channel 4.

« Il est très difficile de déterminer d’où ils viennent.

« Cela vient-il de Poutine lui-même ? Ce type essaie-t-il simplement de mettre mon avion en danger parce que c’est dans cet état d’esprit ? »

Jake a expliqué comment faire une seule erreur peut avoir des conséquences catastrophiques.

« Si vous volez dans l’espace aérien souverain de quelqu’un, c’est un gros problème. C’est énorme », a-t-il déclaré.

« C’est cette incertitude de ce qui se passe dans son esprit, quelle est sa tâche, ce qu’il est prêt à faire pour y parvenir.

« Si je fais une erreur, le résultat peut être assez catastrophique.

« Nous sommes ici pour montrer un front uni. Si vous venez dans ce pays, il y aura des conséquences.

« Mais si je suis pris dans l’instant et que j’entre accidentellement en collision avec l’un de ces avions, cela pourrait conduire à une escalade dans la Troisième Guerre mondiale. »

Il a ajouté: « La façon dont votre cœur bat à un million de battements par minute. Vous venez d’avoir toutes ces choses à l’arrière de votre tête. »

La dangereuse rencontre vertigineuse de Jake est l’un des nombreux moments tendus de la nouvelle série Top Guns: Inside the RAF de Channel 4.

Alors que Lossiemouth abrite plus de 3 000 personnes, Top Guns montrera le travail qui se déroule en première ligne.

Il pénétrera également dans la peau des hommes et des femmes au cœur de la défense britannique, comprenant les décisions cruciales qu’ils prennent chaque jour et ce qui les pousse à faire ce travail dangereux mais exaltant.

Lossiemouth est l’endroit où les Typhoons sont en alerte de réaction rapide, entièrement armés et prêts à être lancés en quelques minutes pour intercepter tout avion qui menace l’espace aérien britannique.

Pendant six mois, les caméras de tournage ont eu un accès sans précédent aux avions, pilotes et équipages qui effectuent une gamme de missions vitales.

Top Guns: Inside the RAF sera diffusé le lundi à 21h sur C4, et gratuitement sur Channel 4.