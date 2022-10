Regardez le propriétaire enragé exploser chez le voisin sur le parking de la caravane – laissant les téléspectateurs divisés

C’est le moment choquant où une femme a fait rage contre son voisin dans une diatribe remplie de jurons sur une caravane garée dans la rue – laissant les téléspectateurs divisés.

La vidéo virale a été téléchargée sur TikTok et montre une femme vêtue de violet explosant chez le propriétaire d’une caravane en Australie.

Le propriétaire enragé crie : « Je ne fais rien qui soit abusif, je vous le dis dans mon droit.

“Je vais apporter la merde de mon mari et la merde sur votre parc de caravanes f *****, maintenant déplacez vos putains de choses.”

Certains ont pris le parti du propriétaire de la caravane, décrivant la femme en violet comme une “Karen”.

Un autre a écrit: “La voiture ne bloque même pas son allée, elle n’est pas propriétaire de la route, elle est libre de se garer n’importe où qui n’obstrue pas son allée.”

“Elle a un garage double, avec beaucoup d’espace pour le faire sortir de chaque côté de la rue avec la caravane là-bas, une voiture garée à côté est légale”, a déclaré un autre Tiktoker.

Tandis que d’autres ont pris la défense de la propriétaire, estimant qu’elle avait “le droit d’être folle”.

Un second a commenté : « Le stationnement de longue durée des caravanes dans la rue devrait être illégal [in my opinion].”

« Pauvre dame. Je me demande ce qui l’a poussée à ça. Des voisins inconsidérés peut-être », a sympathisé un troisième spectateur.

En Australie, les caravanes sont autorisées à se garer dans la rue jusqu’à 28 jours dans la plupart des États, à condition qu’elles n’obstruent pas un sentier ou d’autres véhicules.

