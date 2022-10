Regardez le président Zelensky se moquer de Poutine avec un temps simulé après le naufrage d’un pont de Crimée dans l’explosion d’une bombe massive

C’est le moment où le président Zelensky a nargué Vladimir Poutine avec une fausse prévision météorologique après que le pont préféré du despote a été détruit dans un énorme attentat à la bombe.

Samedi, le pont prisé de 3,2 milliards de livres sterling de Poutine reliant la Russie à la Crimée a été laissé en ruine par le feu et partiellement effondré.

Le président Zelensky a nargué Poutine avec une fausse météo après l’explosion

De la fumée noire s’échappe d’un incendie sur le pont Kertch prisé de Poutine Crédit : Avalon.red

Le pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée a explosé dans une boule de feu tôt samedi alors qu’un train passait dessus 1 crédit : East2West

Vladimir Poutine et la Russie sont restés furieux après l’explosion de la bombe

L’explosion a emporté une section d’un pont routier qui est parallèle à la voie ferrée sinistrée – l’effondrant dans la mer Noire 1 crédit : East2West

Le pont de Kertch a explosé dans une mystérieuse boule de feu, tuant trois personnes dans ce qui est qualifié de coup dur pour la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’explosion de choc – qui survient juste un jour après l’anniversaire de Poutine – a mis le feu à la voie ferrée et a soufflé une section d’un pont routier, l’effondrant dans les profondeurs de la mer Noire.

Et Volodymyr Zelensky n’a pas tardé à faire suivre cette nouvelle d’un bulletin météo comique.

Lors de son discours vidéo nocturne sur Telegram, le dirigeant ukrainien a plaisanté en disant que les conditions étaient « nuageuses en Crimée ».

Le président Zelensky a déclaré: “Aujourd’hui, c’était une bonne journée et généralement ensoleillée dans notre pays.

“Sur la majeure partie du territoire, il faisait environ 20 degrés Celsius et il y avait du soleil.

“Malheureusement, c’était nuageux en Crimée, même s’il faisait encore chaud.

“Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent quoi faire et ils savent que notre avenir est ensoleillé.

“C’est l’avenir sans envahisseurs, sur tout notre territoire, en particulier en Crimée.”

Une vidéo et des images incroyables montrent la taille de l’explosion qui a effondré une partie de la route et mis le feu à un train de carburant sur la voie ferrée adjacente.

C’est un coup de marteau pour l’effort de guerre déjà désastreux de la Russie en Ukraine, car il paralyse une partie de sa chaîne d’approvisionnement et montre à quel point la portée de l’armée de Kyiv a augmenté.

La cause exacte de l’explosion reste inconnue.

Mais la principale théorie à l’heure actuelle – et l’allégation avancée par la Russie – est que l’explosion a été déclenchée par un camion piégé.

La vidéosurveillance de l’explosion montre l’explosion sur la chaussée apparemment centrée autour d’un gros camion semi-remorque.

Les autorités russes ont également publié des photos d’une grosse plate-forme rouge qui, selon elles, était responsable de l’explosion.

Des images de la caméra du pont montrent le camion s’arrêtant à un point de contrôle avant d’être autorisé à passer sur le pont de Kertch.

Les responsables locaux ont déclaré que trois personnes sont mortes dans l’explosion et que les équipes de secours ont repêché deux corps non identifiés dans l’eau.

Une source militaire ukrainienne a déclaré à The Sun Online qu’un “véhicule piégé” avait été utilisé pour déclencher l’explosion.

Le Service de sécurité ukrainien (SBU) – le service secret de Kyiv qui gère une unité des forces spéciales – aurait été à l’origine de l’explosion par le principal média ukrainien Pravda.

Le SBU n’a pas encore commenté les allégations.

L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque – mais a largement célébré l’explosion et a précédemment laissé entendre qu’elle attaquerait le pont de Kertch.

L’explosion est un coup dur pour le prestige de Poutine, qui a misé sa réputation sur la protection de la péninsule contre les attaques ukrainiennes.

Et il y a des files de navires qui se formeraient près de la route en ruine, incapables de passer à cause des débris dans l’eau.

La Russie soupçonne qu’un camion piégé est responsable de l’explosion 1 crédit : East2West

Les médias russes ont publié une image du camion soupçonné d’avoir été utilisé dans l’attaque

Si le pont de Kertch est fermé, cela aura un impact sérieux sur les efforts de guerre de Poutine en Crimée 1 crédit : East2West

L’explosion a été entendue à des kilomètres de là et aurait provoqué la coupe du pont en deux 1 crédit : East2West

Poutine visitant le pont de Kertch en 2014 – un projet favori sur lequel il a misé sa réputation Crédit : AFP

Et c’est un embarras total pour les Russes qui se sont vantés d’avoir 20 façons différentes de protéger le pont, y compris les dauphins militaires.

Les ponts ferroviaire et routier sont tous deux des symboles détestés de l’occupation russe de la Crimée et ont été des voies d’approvisionnement essentielles tout au long de l’invasion russe.

Pendant ce temps, Moscou a nommé Sabir Yusubov le propriétaire du camion utilisé dans l’explosion de samedi.

Le jeune homme de 25 ans originaire de la région de Krasnodar a admis être propriétaire du véhicule mais a nié toute implication dans l’attaque surprise.

Yusubov, qui a semblé choqué par les allégations, a déclaré aux médias BAZA : “Je n’ai rien à voir avec ce qui s’est passé sur le pont de Crimée.

« Le camion est immatriculé à mon nom. Mais c’était mon oncle qui travaillait avec, le cousin de mon père, Makhir Yusubov.”

Des images extraordinaires de la scène montrent un train – prétendument transportant du carburant – englouti par les flammes et les fondations du pont se déformant sous la seule force du feu.

Des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions vers 6 heures du matin, heure locale, qui pouvaient être entendues à des kilomètres de là.

Et un clip a montré le moment où le pont de Crimée a été secoué par au moins une explosion géante.

Le clip suggère qu’un camion a explosé alors qu’il se trouvait sur le tronçon routier du pont alors qu’il se dirigeait vers Kertch en Crimée.

La Russie a pris le contrôle de la Crimée par la force en 2014 et a construit ce qui est toujours le plus long pont que Moscou ait jamais construit quatre ans plus tard.

La travée ferroviaire fait partie d’une paire de ponts parallèles, traversant le détroit de Kertch reliant Krasnodar en Russie et la Crimée.

Long d’environ 18 km, le pont routier a été ouvert par le président russe Vladimir Poutine en 2018, le pont ferroviaire ayant ouvert deux ans plus tard.

Des sources russes spéculent sur un drone sous-marin responsable de l’attaque du pont de Crimée – longtemps considéré comme une cible privilégiée par les Ukrainiens.

Des hélicoptères ont été appelés pour aider à éteindre l’enfer Crédit : Reuters

La Russie a imputé l’explosion à une voiture piégée 1 crédit : East2West