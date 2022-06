Regardez le président de la Fed, Powell, parler en direct de l’économie et des taux d’intérêt au forum de la BCE

[The stream is slated to start at 9 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’exprime mercredi lors d’un forum de la Banque centrale européenne sur la banque centrale.

La Fed et ses homologues mondiaux se sont lancés dans une course pour juguler l’inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis des décennies, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Les responsables de la Fed ont approuvé une série de hausses de taux d’intérêt et devraient continuer de resserrer leur politique jusqu’à ce que l’inflation se rapproche de leur objectif de 2 %.

Les craintes de récession grandissent parallèlement aux inquiétudes concernant l’inflation. Plusieurs indicateurs montrent que l’économie américaine ralentit après que la croissance ait diminué de 1,5 % au premier trimestre. Powell et ses homologues ont déclaré qu’ils pensaient pouvoir maîtriser l’inflation sans envoyer l’économie en récession.

