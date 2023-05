Regardez le président de la Fed, Jerome Powell, parler en direct de la politique monétaire

[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’exprime vendredi lors du panel « Perspectives sur la politique monétaire » lors de la conférence de recherche Thomas Laubach que la banque centrale organise à Washington, DC

Les remarques viennent avec des marchés soudainement divisés sur la direction que prend la Fed à partir de maintenant. Prix ​​du marché vendredi matin indiqué une probabilité d’environ 35 % la Fed pourrait approuver une autre hausse des taux d’intérêt lors de sa réunion en juin, selon le CME Group.

Des données récentes ont indiqué une économie et un marché du travail résilients et une inflation qui, bien qu’en baisse par rapport à ses sommets de 2022, est toujours bien supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed.

Ces derniers jours, les présidents régionaux Lorie Logan de Dallas et Loretta Mester de Cleveland ont indiqué une plus forte propension à augmenter, tandis qu’Austan Goolsbee de Chicago et Raphael Bostic d’Atlanta ont soutenu une approche plus prudente.

La Fed publiera la semaine prochaine le procès-verbal de sa réunion du mois de mai au cours de laquelle elle a approuvé sa 10e hausse des taux d’intérêt depuis mars 2022.

