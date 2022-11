Regardez le président de la Fed, Jerome Powell, parler de l’économie et de la politique monétaire

[The stream is slated to start at 1:30 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit prendre la parole mercredi à la Brookings Institution.

Ses commentaires viendront alors que les investisseurs recherchent des indices sur les futures mesures de politique monétaire de la banque centrale américaine.

La Fed a relevé ses taux de 75 points de base lors de chacune de ses quatre dernières réunions. La banque centrale devrait de nouveau relever ses taux en décembre, mais seulement de 50 points de base, soit 0,5 point de pourcentage.