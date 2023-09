Regardez le premier repêchage de la Ligue de hockey professionnel féminin

Cliquez sur le lecteur vidéo ci-dessus pour regarder la couverture en direct du premier repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL) depuis le siège social de CBC, au centre-ville de Toronto.

La diffusion en direct commence à 13 h HE sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem. Il est également disponible sur radio-canada.ca/sports et sur l’application info de Radio-Canada, ainsi que pour le public international sur les pages YouTube de CBC Sports et de Radio-Canada.

Quatre-vingt-dix joueurs parmi un bassin de 268 seront choisis pour les six franchises originales — dont Toronto, Montréal et Ottawa — au cours d’une période de sélection de 15 rondes. Chaque directeur général constituera une liste avant la mise au jeu prévue en janvier 2024.

REGARDER | Jayna Hefford discute de la PWHL avec Devin Heroux de CBC Sports :

Jayna Hefford explique ce qui différenciera la PWHL des précédentes ligues professionnelles féminines Devin Heroux de CBC Sports s’entretient avec Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL, après l’annonce des six franchises fondatrices.

Le Minnesota choisira en premier, suivi de Toronto, Boston, New York, Ottawa et Montréal. Il s’agira d’un repêchage serpent, ce qui signifie que l’ordre s’inversera après chaque tour, donnant à Montréal le premier choix du deuxième tour.

« Le repêchage inaugural de la PWHL est un événement monumental dans l’histoire de notre ligue et un événement que les joueurs attendaient avec beaucoup d’impatience et d’enthousiasme », a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL.

Les quatre premiers tours du repêchage seront animés par Andi Petrillo de CBC Sports, avec une analyse de Hailey Salvian et de la double médaillée d’or olympique canadienne Shannon Szabados. Anastasia Bucsis de CBC Sports mènera des entrevues avec les joueurs sur scène.

L’attaquante Natalie Spooner et les défenseures Erin Ambrose et Claire Thompson sont les têtes d’affiche des Canadiennes disponibles au repêchage, tandis que les étoiles américaines Taylor Heise et Amanda Kessel ainsi que la Suissesse Alina Muller font également partie des joueuses qui ont déclaré leur admissibilité.