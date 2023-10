Regardez le premier choix en carrière de la recrue des Seahawks Devon Witherspoon contre les Giants

Hé, ce gars de Devon Witherspoon pourrait être plutôt bon en défense.

Au cours des trois quarts, la recrue réalise six plaqués. Il compte également deux sacs pour une perte combinée de 14 verges. Oh, et il a un choix de 97 verges pour donner aux Seahawks une avance de 21-3 sur les Giants lors du Monday Night Football.

On peut dire sans se tromper que les lumières vives ne dérangent pas Witherspoon, qui a été choisi au 5e rang lors du repêchage de 2023 par Seattle.

Witherspoon se régale. Non seulement il a obtenu deux sacs de Daniel Jones (et presque un autre au quatrième), mais il a également mis Jones sur patins lors de ce retour.

Cet homme a une famille.