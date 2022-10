Regardez le pilote héros de Ryanair effectuer un incroyable atterrissage “SIDEWAYS” dans des vents violents terrifiants

Des images INDREDIBLES filmées sur l’île de Madère montrent le moment où un pilote de Ryanair a été contraint d’effectuer un atterrissage “horizontal” dans des vents de travers intenses.

Les images ont été capturées par des passionnés d’avions à l’aéroport de Funchal – également connu sous le nom d’aéroport Cristiano Ronaldo – où les pilotes font parfois face à des atterrissages poilus.

L’aéroport de Madère est connu pour ses forts vents de travers Crédit : MADEIRA AVIATION

Le pilote de Ryanair a habilement utilisé un atterrissage latéral pour atterrir en toute sécurité Crédit : MADEIRA AVIATION

Dans la vidéo époustouflante, on peut voir l’avion de passagers s’approcher latéralement du tarmac alors que l’endroit faisait face à de fortes ailes en raison du tirant d’eau de la montagne et des vents de travers élevés.

Alors que le vol Ryanair survole la mer, le pilote incline les ailes de l’avion alors qu’il tente d’aligner le jet avec la piste.

Avec l’avion se rapprochant du sol, on peut voir de fortes ailes bercer l’avion qui tremble et se balance.

Avec moins de 50 mètres à parcourir avant le toucher des roues, le pilote incline l’avion vers la gauche de la piste – laissant le jet à un angle de 45 degrés.

Au fur et à mesure que l’avion se rapproche du sol, le pilote déplace habilement le jet de manière à ce que ses roues et son nez soient alignés avec la piste, et atterrit avec succès.

Dans les commentaires ci-dessous, la vidéo filmée par Madeira Aviation, un utilisateur en ligne, qui s’appelle Adam Uppsala, a déclaré qu’il était le pilote qui avait atterri sur le vol Ryanair à Madère en mai 2022.

“J’étais le pilote de ce vol”, a déclaré Adam.

“Je suis très surpris que quelqu’un filme l’atterrissage. Merci beaucoup pour tous vos aimables commentaires – ils signifient beaucoup. A bientôt à bord !”

Un autre utilisateur a déclaré qu’il était sur ce vol à destination de Madère et qu’il se souvenait très bien de l’atterrissage délicat.

“J’étais passager sur ce vol ce jour-là ! C’était un atterrissage assez effrayant, je me suis senti soulagé d’être au sol, même si l’atterrissage a été vraiment difficile. Mon pilote a fait un excellent travail !”

La vidéo a été filmée quelques mois seulement après que les avions se soient battus pour atterrir à l’aéroport de Londres Heathrow alors que la tempête Eunice soulevait des vents violents pouvant atteindre 122 mph.

La tempête – considérée comme l’une des pires depuis des décennies – a provoqué des perturbations généralisées à travers le Royaume-Uni avec des dizaines de vols annulés.

À l’époque, plus de 200 000 personnes se sont connectées pour regarder une diffusion en direct angoissante de Big Jet TV d’avions atterrissant dans les vents déchaînés à l’aéroport d’Heathrow.

Des dizaines de pilotes ont été forcés d’interrompre les atterrissages dans des conditions dangereuses et de faire une remise des gaz – lorsqu’ils remontent dans le ciel et tentent à nouveau d’atterrir en toute sécurité.

Après un plongeon de l’aile gauche, le pilote a recalibré la trajectoire de l’avion Crédit : MADEIRA AVIATION