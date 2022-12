Regardez le Père Noël donner un coup de poing dans “Violent Night”

Dans “Anatomie d’une scène”, nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation des scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série le vendredi. Vous pouvez également regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

Le Père Noël montre comment il traite avec quelqu’un de très méchant dans cette scène de la comédie d’action “Violent Night”.

David Harbour joue le rôle du barbu joyeux (ou ici, plus mélancolique), qui livre des cadeaux à une maison lorsqu’une bande de voleurs l’assiège. Le Père Noël en affronte un, nommé Tinsel (Phong Giang) et les deux se battent autour d’un sapin de Noël. Les maisons en pain d’épice et les lumières de Noël sont toutes utilisées comme armes. Mais les téléspectateurs apprennent également que le Père Noël a quelques véritables compétences de combat dans sa manche.