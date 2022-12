Regardez le Père Noël ce Noël au passage de l’ISS

Si vous voulez créer un moment magique le matin de Noël, nous avons une idée géniale. À cette période de l’année, la Station spatiale internationale (ISS) remplace parfaitement le traîneau du Père Noël lorsqu’il passe au-dessus de nos têtes.

L’ISS passera deux fois au-dessus du Royaume-Uni le matin du jour de Noël. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez utiliser l’outil Explorer et trouver des opportunités d’observation sur le site Web de la Nasa pour savoir quand vous pouvez le voir.

Vous devrez cependant obtenir votre timing juste, car il ne sera visible que pendant quelques minutes à la fois. Selon le site Web de la NASA, la station passera au-dessus du Royaume-Uni à 5h38 et 7h11 le matin de Noël. Les deux heures auront lieu avant le lever du soleil à 8h05, vous avez donc de bonnes chances de voir la lumière se déplaçant rapidement dans le ciel. Et c’est à peu près le bon moment pour le Père Noël d’avoir terminé ses livraisons et de rentrer chez lui en Laponie pour le petit-déjeuner.

Nous vous déconseillons de promettre quoi que ce soit à vos enfants, en cas de déception. Si c’est nuageux, vous ne pourrez pas le voir. L’ISS peut être difficile à repérer, mais la nuit, c’est le troisième objet le plus brillant du ciel et ressemble à un avion, bien qu’il vole beaucoup plus haut et plus vite. Pour vous donner les meilleures chances de le voir, les applications ci-dessous vous aideront à décider du meilleur moment pour sortir.

Pour obtenir une précision extrême, vous voudrez utiliser une application de suivi ISS sur votre téléphone, car cela vous aidera à déterminer où regarder dans le ciel. L’endroit le plus évident pour commencer est d’obtenir l’application NASA pour Apple ou Android.

Cependant, de nombreuses applications dédiées sont disponibles, bien que certaines aient des publicités ou des achats intégrés, alors faites attention à cela. Nous avons trouvé que les applications suivantes sont les plus précises et les plus utiles.

GoISSWatch

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’application GoISSWatch pour iOS est la meilleure application pour suivre la Station spatiale internationale avec sur iPhone. Il est intuitif et facile à utiliser, et utilise la boussole de votre iPhone pour vous aider à savoir exactement dans quelle direction faire face pour repérer l’ISS passant au-dessus de votre tête.

De plus, GoISSWatch peut vous avertir cinq minutes avant chaque passage afin que vous ne le manquiez pas.

Il n’est pas disponible pour Android.

Chercheur de l’ISS

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Une alternative – pour iOS encore – est l’application ISS Finder.

Nous préférons l’illustration 3D de l’application GoISSWatch qui vous aide à déterminer où regarder dans le ciel – ISS Finder est moins évident, il vous faudra donc un peu plus de temps pour le repérer.

Ce qui est bien avec ISS Finder, cependant, c’est qu’il offre des classements par étoiles pour vous aider à déterminer quelle date et heure offre la meilleure visibilité de l’ISS, du moins en ce qui concerne sa position dans le ciel. Il y a aussi des informations sur l’équipage à bord de l’ISS, ce qui est vraiment intéressant à lire.

ISS Détecteur Satellite Tracker

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les deux applications ci-dessus sont uniquement iOS, mais nous avons également trouvé un excellent tracker Android ISS appelé ISS Detector Satellite Tracker. Il vous montre un compte à rebours jusqu’au prochain passage ISS, ce que nous avons trouvé très utile, et dispose d’un diagramme de suivi 3D similaire à celui utilisé par GoISSWatch, avec une jauge d’élévation qui fonctionne très bien. Vous constaterez également qu’il propose des prévisions météorologiques afin que vous sachiez s’il est susceptible d’être visible ou non.

Vous pouvez également voir un flux en direct de l’ISS elle-même, ce qui est incroyable.

Vous pouvez rapidement et facilement activer les notifications pour vous assurer que vous ne manquez pas non plus l’ISS. Il y a cependant des publicités qui peuvent être irritantes, mais cela signifie que vous obtenez l’application gratuitement (comme avec les autres applications répertoriées ici).

Alertes courrier électronique

Si vous préférez ne pas utiliser de smartphone pour suivre l’ISS, la NASA dispose d’un site Web dédié qui vous permet de vous inscrire à des alertes par e-mail ou à des SMS lorsque l’ISS va survoler, et offre également des conseils sur la façon de le repérer. dans le ciel.

La NASA note que la Station spatiale est le troisième objet le plus brillant du ciel et qu’elle ressemble initialement à un avion se déplaçant rapidement, jusqu’à ce que vous remarquiez qu’elle n’a pas de lumières clignotantes. Alternativement, il peut d’abord être confondu avec une étoile très brillante jusqu’à ce que vous remarquiez à quelle vitesse il se déplace.

L’ISS passe en fait au-dessus du Royaume-Uni tous les jours. En fait, il orbite autour de la Terre 16 fois par jour, mais certains de ces passages se font pendant la journée et d’autres peuvent être difficiles à voir en fonction du modèle d’orbite de l’ISS. Si vous manquez l’ISS le matin de Noël, vous pouvez utiliser les mêmes applications de suivi pour la regarder un autre jour.

