[The stream is slated to start at 10:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les PDG des plus grandes banques de détail américaines, dont Jamie Dimon de JPMorgan Chase et Charlie Scharf de Wells Fargo, doivent témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre dirigé par les démocrates.

L’audience intitulée “Holding Megabanks Accountable: Oversight of America’s Largest Consumer Facing Banks” débutera à 10 h HE.