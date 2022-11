Regardez le Pakistan contre l’Angleterre sur Sky Sports: Attrapez chaque balle alors que l’équipe de Ben Stokes joue trois tests en décembre | Nouvelles du cricket

L’Angleterre revient au Pakistan pour sa première tournée test dans le pays depuis 2005 – et vous pouvez regarder chaque balle en direct sur Sky Sports.

L’équipe de Ben Stokes cherchera à poursuivre une résurgence qui a donné six victoires sur sept au cours de l’été à domicile face au Pakistan à Rawalpindi (à partir du 1er décembre), Multan (à partir du 9 décembre) et Karachi (à partir du 17 décembre).

Chaque jour de chaque test commencera à 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni, avec une montée en puissance à partir de 4 h 30 sur Sky Sports Cricket.

L’Angleterre pourrait récompenser jusqu’à trois débuts au cours de la série avec Rehan Ahmed, un joueur de 18 ans, un ajout tardif à l’équipe et Liam Livingstone et Will Jacks également non plafonnés au niveau Test.

Ahmed deviendrait le plus jeune homme à jouer au test de cricket pour l’Angleterre, dépassant Brian Close, qui avait 18 ans et 149 jours lorsqu’il a joué contre la Nouvelle-Zélande en juillet 1949.

Ben Duckett et Keaton Jennings sont en lice pour ouvrir le bâton avec Zak Crawley après l’abandon d’Alex Lees.

Leg-spinner Rehan Ahmed, 18 ans, deviendra le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre s’il joue contre le Pakistan (Photo: ECB)





L’éternel James Anderson fait partie des quilleurs de couture, mais pas son partenaire de longue date Stuart Broad, qui manque la série alors qu’il attend la naissance de son premier enfant.

Le Pakistan a nommé quatre joueurs non sélectionnés dans son équipe – les joueurs de jambe Abrar Ahmed et Zahid Mahmood ainsi que les quilleurs rapides Mohammad Ali et Mohammad Wasim.

Matchs entre le Pakistan et l’Angleterre

Premier test, Rawalpindi (1-5 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Deuxième test, Multan (9-13 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

– Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket Troisième test, Karachi (17-21 décembre) – Départ à 5h du matin, montée en puissance à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket

Equipes

Angleterre: Ben Stokes (capitaine), Rehan Ahmed, James Anderson, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Ben Foakes, Will Jacks, Keaton Jennings, Jack Leach, Liam Livingstone, Jamie Overton, Ollie Pope, Ollie Robinson, Joe Root, Mark Wood .

Pakistan: Babar Azam (capitaine), Mohammad Rizwan, Imam-ul-Haq, Abdullah Shafique, Azhar Ali, Abrar Ahmed, Mohammad Ali, Shan Masood, Faheem Ashraf, Haris Rauf, Mohammad Nawaz, Nauman Ali, Saud Shakeel, Zahid Mahmood, Mohammad Wasim Jr, Naseem Shah, Salman Ali Agha, Sarfaraz Ahmed.