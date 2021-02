Regardez le nouveau teaser intrigant de Cruel Summer de Freeform

Cet été, Freeform revient dans les années 90.

Le réseau lance un nouveau thriller psychologique des années 90 appelé Été cruel, qui fait suite à la disparition d’une adolescente populaire nommée Kate (Olivia Holt) et son impact sur le ringard Jeanette (Chiara Aurelia).

«Tous les signes indiquent la culpabilité de Jeanette, mais Kate est-elle vraiment ce qu’elle semble être? la description de Freeform lit. « Se déroulant sur trois étés et racontée à travers des points de vue changeants, la série défie la perception et suit comment une fille peut passer du statut de douce aberrante à la personne la plus méprisée d’Amérique. »

La bande-annonce montre trois Jeanettes très différentes avant, pendant et après ses expériences avec Kate et demande: « Qui croyez-vous? »

Été cruel est produit par Jessica Biel, qui a une expérience sérieuse à la fois dans les drames pour adolescents (7ème ciel) et les mystères fondés sur la perception (Le pecheur), ainsi que de grandir devant la caméra.